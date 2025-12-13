Así puede activar las alertas de sismos en su celular: guía paso a paso

La función permite detectar sismos o temblores y emitir avisos en situaciones de emergencia. Así puede activar las alertas de sismos en su celular.

Colombia registró un fuerte temblor en la mañana del miércoles 10 de diciembre. Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo una magnitud de 5,8. Tras este evento, muchos usuarios comenzaron a preguntar cómo activar las alertas sísmicas en sus teléfonos, pues representan una herramienta clave de prevención. Esta función está disponible en dispositivos Android.

En celulares con Android 12 o versiones superiores, la activación de las alertas se realiza directamente desde el menú de configuración.

Para habilitarlas, debe ingresar a “Configuración”, luego seleccionar “Seguridad y emergencia” y activar la opción “Alertas de sismos”. No requiere aplicaciones externas, ya que es una herramienta integrada del sistema operativo.

Antes de iniciar, es importante verificar que el dispositivo cuente con la versión compatible de Android.

Requisitos para activar las alertas de sismos

Para que el sistema funcione correctamente, el celular debe cumplir con ciertos requisitos técnicos:

Conexión a internet: es necesario tener acceso a WiFi o datos móviles para recibir la información en tiempo real.

Ubicación activa: la función de “Ubicación” debe estar encendida, ya que el sistema necesita identificar la región donde se encuentra el usuario.

Disponibilidad regional: según Google, las alertas sísmicas de Android no están habilitadas en todos los países o zonas.

Por ello, es fundamental verificar si la función está disponible en la ciudad o el país desde donde se utiliza el dispositivo.