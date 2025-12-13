Mindefensa ordenó despliegue militar en el Catatumbo para evitar una nueva escalada violenta

Sigue siendo grave la situación de orden público en el Catatumbo. Las Fuerzas Militares están en alerta debido a los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y varios bloques del ELN.

El ministro de Defensa ordenó un despliegue militar para proteger a las comunidades que se ven afectadas por esta disputa territorial.

Mientras tanto, crece el miedo entre las poblaciones, que todavía enfrentan la crisis humanitaria desencadenada en enero de este año, cuando arreciaron los combates entre grupos criminales.

Líderes sociales aseguran que la fuerza pública no ha podido llegar a las zonas del conflicto, por lo que no se tiene conocimiento sobre el número de víctimas mortales de estos hechos.

Radiografía del conflicto en el Catatumbo

La organización Insight Crime ha revelado una radiografía sobre el poder del ELN en el Catatumbo y en la zona fronteriza con Venezuela.

Allí, tres frentes de esta organización criminal se disputan con las disidencias de las Farc el control de los cultivos ilícitos de hoja de coca.

A esto se suma la alerta emitida a las Fuerzas Militares por la existencia de nuevos laboratorios para la producción de cocaína, que pertenecerían a las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada, que también estarían buscando expandirse hacia este territorio.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió a la comunidad estar alerta y avisar a la fuerza pública cualquier movimiento extraño o situación que pueda despertar sospecha sobre una eventual acción terrorista.

Para frenar una posible escalada violenta, el jefe de la cartera ordenó un despliegue militar de más de 500 uniformados para el Catatumbo.