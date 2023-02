El sentido mensaje de la mamá del recordado niño que se quitó la vida en EE. UU.

La muerte de Drayke Hardman, de 12 años, ha sido una de las más conmovedoras en Estados Unidos y el mundo en los últimos años, debido a que el pequeño se quitó la vida tras sufrir bullying y violencia física en su colegio.

Su madre, Samie, escribió una conmovedora carta después de los primeros 365 días sin la presencia del niño que conmovió a gran parte del mundo.

“Si tuviera que resumir lo que los últimos 365 días en 4 palabras serían miedo, fuerza, valor y esperanza”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Durante este año de sufrimiento, la mujer compartió varias fotografías de la tristeza que vivía diferentes días al azar debido al recuerdo de su hijo.

“El mayor miedo de una madre es perder a un hijo, no importa las circunstancias y no importa la edad. A esa mamá, que es su bebé, que es su corazón. Viví mi mayor pesadilla hace 1 año cuando tuve que acostarme junto a mi bebé mientras su corazón latía su último latido. Me enfrenté a mi primer temor a la realidad cuando tuve que dejarlo en el hospital, como la vida tenía que seguir adelante, temía seguir adelante sin él, sin sus comentarios ingeniosos, sin su risa, sin sus ojos azules bebé y sobre todo sin su gran corazón”, agregó Samie.

Según los padres del menor, Drayke era maltratado física y verbalmente por su agresor, de hecho, una vez llegó a casa con un moretón en el ojo producto de un puño, pero decidió mentirles a sus padres para no preocuparlos.

Drayke Harman fue encontrado tirado en el suelo de su habitación el 10 de febrero del 2022 por sus dos hermanas mayores. De inmediato, sus familiares lo llevaron a un hospital cercano y a pesar de hacer todo lo posible para salvarle la vida, el pequeño de 12 años falleció en la mañana de ese jueves.

Tras un año de su partida, Drake sigue estando presente en las vidas de sus familiares, quienes los recuerdan con bastante cariño. “Es la esperanza lo que me ayuda a superar todo esto, si puedo tener la esperanza de que un día me despierte y sonría sólo porque, y mi corazón sentirá paz. La esperanza es lo que nos lleva a nuestros próximos días, nos tranquiliza que mañana estará aquí con días más fáciles por venir”, concluyó su madre.