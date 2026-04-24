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E-mail del Pentágono evaluaría medidas contra Europa por su negativa a ayudar en la guerra con Irán

El jefe de prensa de la sede del departamento de guerra estadounidense se limitó a señalar que buscan opciones para garantizar que sus aliados “dejen de ser un tigre de papel”.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
09:23 a. m.
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Altos funcionarios del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los EE. UU., estarían evaluando una serie de medidas contra los países de Europa que se negaron a ayudar a los Estados Unidos en su ofensiva contra Irán y sus esfuerzos por mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Así lo indicó una fuente anónima, en declaraciones entregadas a la agencia de noticias británica Reuters, sobre un supuesto correo interno, que, entre otras, contemplaría la suspensión de España de la OTAN y reconsiderar la postura de Washington frente a la soberanía del Reino Unido en las Malvinas, islas por las que entró en guerra con Argentina, en la década de los ochenta.

El reclamo de los funcionarios del Pentágono parte de la negativa europea a conceder acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) a los Estados Unidos, para atacar a Irán.

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Europa y su decisión de mantenerse al margen de la guerra en Oriente Medio:

Fueron varios los llamados del presidente Trump a sus aliados en Europa para garantizar el flujo de petróleo y gas licuado por el estrecho de Ormuz y permitir a los EE. UU. realizar maniobras contra el régimen ayatolá, desde sus bases en el viejo continente.

España, bajo el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, no permitió a los Estados Unidos utilizar sus bases ni espacio aéreo y Francia, bajo el Gobierno Macron, y el Reino Unido, bajo la administración Starmer, se negaron a unirse al bloqueo naval que Trump mantiene sobre los puertos iraníes.

Cansados de insistir, a inicios de abril, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recordó que los misiles de Irán llegan a Europa, pero no a los Estados Unidos; lo que algunos decidieron interpretar como una advertencia de no respuesta, ante un eventual ataque en el viejo continente.

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¿Un ultimátum?

Al preguntarle sobre el supuesto correo electrónico, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió que, “a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por sus aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí".

Y advirtió que el “Departamento de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte”.

De otro lado, el presidente Pedro Sánchez dijo que su Gobierno no trabaja sobre mails: “Trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de los Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional".

Y Keir Starmer, el primer ministro británico que ha mantenido una relación turbulenta con Trump, insistió en que “la soberanía (de las Malvinas) reside en el Reino Unido y el derecho de las islas a la autodeterminación es primordial”.

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