EE. UU. dice que España cooperará en la guerra contra Irán y Madrid lo desmiente

Versiones encontradas de voceros del gobierno español y estadounidense suman un nuevo capítulo a las tensiones recientes entre la administración del socialista Pedro Sánchez y su homólogo en Washington, Donald Trump.

Luego de que el republicano amenazara con pedir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, “cortar todo el comercio con España”, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles 4 de marzo que el país ibérico había cambiado de opinión y permitiría a los EE. UU. utilizar sus bases aéreas en Rota y Morón para atacar a Irán:

"Tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Por lo que sé, están coordinando con sus homólogos en España”.

España responde: su posición no ha cambiado

Minutos después, en un programa de radio de la cadena española Ser, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, desmintió a Leavitt y se mantuvo en que:

“La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán no ha cambiado ni una coma”. Bajo la misma línea, horas antes, el presidente Sánchez dijo que “la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.

España dijo contar con los recursos necesarios para enfrentar la decisión de Trump:

Visiblemente molesto, el presidente Trump acusó a España de portarse “fatal (…) nos dijo que no podemos utilizar sus bases y eso está bien, no las necesitamos. Si queremos, podemos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos".

Por el revés que tuvo su política arancelaria en la Corte Suprema, se desconoce si tiene o no la facultad de cortar las relaciones comerciales con el país europeo; sin embargo, Madrid se mostró preparada ante cualquier escenario:

"Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro", dijo el canciller y describió la relación comercial con EE. UU. como “histórica y mutuamente beneficiosa”.