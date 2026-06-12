Ciertas aerolíneas prohibirán el cobro a padres por sentarse junto a sus hijos: ¿desde cuándo aplica?

Se aprobó un nuevo paquete de medidas que modifica las condiciones bajo las cuales operan las aerolíneas en relación con los derechos de los pasajeros.

La iniciativa surge tras un extenso proceso de negociación entre legisladores europeos y Estados miembros, en el que se debatieron cambios profundos en compensaciones, cobros adicionales y transparencia en la venta de tiquetes.

El objetivo general de la reforma es reforzar la protección de los viajeros, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como los viajes en familia, sin eliminar el sistema actual de compensaciones económicas que ya existe en Europa.

¿Qué cambiará para los padres que viajan con sus hijos?

Uno de los puntos más relevantes de la reforma establece que las aerolíneas no podrán cobrar tarifas adicionales a los padres por sentarse junto a sus hijos menores de edad.

La medida aplica específicamente a menores de 14 años, quienes deberán poder viajar junto a sus padres o responsables sin costos extra por la asignación de asientos contiguos. Con esto, se busca evitar prácticas en las que las familias debían pagar adicionales para asegurar que no fueran separadas durante el vuelo.

¿Qué pasa con las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones?

Aunque se discutieron cambios, finalmente se mantiene el sistema actual de compensaciones.

Los pasajeros seguirán recibiendo entre 250 y 600 euros (291 a 699 dólares), dependiendo de la distancia del vuelo, cuando se presenten retrasos superiores a tres horas o cancelaciones.

Este sistema, vigente desde hace años, no sufrió modificaciones pese a intentos de algunos sectores por reducir las compensaciones o ajustar sus condiciones.

¿Se eliminan los cobros por equipaje de mano?

La propuesta de prohibir el cobro por equipaje de mano no fue aprobada en su totalidad. Sin embargo, sí se estableció una obligación clave: los portales de venta de tiquetes deberán mostrar precios completos desde el inicio, incluyendo el equipaje de mano.

Esto busca evitar cargos ocultos y mejorar la claridad en la compra de boletos aéreos.

¿Qué otros cobros quedan restringidos?

La reforma también prohíbe que las aerolíneas cobren por corregir errores ortográficos en las reservas, una práctica que había sido cuestionada por los usuarios debido a los costos adicionales que implicaba.

Con esta medida, se busca reducir cobros considerados injustificados y mejorar la experiencia del pasajero.

¿Qué falta para que entre en vigor?

Aunque el acuerdo ya cuenta con respaldo político, todavía debe ser aprobado formalmente por los Estados miembros y el Parlamento. Solo después de este proceso podrá implementarse en todos los países involucrados.