La OTAN dice “no” a propuesta de Trump para reabrir el estrecho de Ormuz

La fractura entre la Casa Blanca y sus aliados europeos se ha profundizado este lunes 16 de marzo ante la negativa de la OTAN de intervenir en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio global de energía, que permanece bloqueado desde que estalló en conflicto entre Washington y Jerusalén con Teherán.

La tensión escaló aún más cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia en diálogo con el medio Financial Times, asegurando que la Alianza Atlántica enfrenta un futuro "muy malo" si no se involucra en la reapertura de esta vía marítima.

Europa no está interesada en atacar Irán:

A pesar de que el bloqueo ha disparado los precios del crudo y afectado el suministro de gas, el rechazo de los socios europeos ha sido tajante. Stefan Kornelius, portavoz del Gobierno alemán, fue uno de los más directos al señalar que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "no tiene nada que ver con la OTAN".

Según explicó, "la OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN".

Esta postura fue respaldada en Bruselas por los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, donde Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de los 27 estados que componen el bloque, reconoció tras una reunión que "por el momento no hay disposición para cambiar el mandato" de la misión naval Aspides, para actuar en Ormuz.

Reino Unido contempla un plan, pero no involucraría a la OTAN:

El presidente Trump manifestó su frustración este lunes al criticar la "tibia respuesta" de las naciones que se resisten a proteger el tráfico de petroleros.

"Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse", declaró el republicano, que el sábado ya había sugerido crear una coalición internacional que incluyera incluso a China. "Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo", añadió Trump, mencionando específicamente su expectativa de recibir ayuda de Francia y el Reino Unido.

No obstante, desde Londres, el primer ministro británico Keir Starmer marcó una distancia clara. Aunque confirmó que trabaja en un "plan colectivo viable" para aliviar el impacto económico del cierre del estrecho, puntualizó que dicha estrategia "no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN".