Luto en la salsa: esta fue la causa por la que murió una de las leyendas más reconocidas

El mundo de la música, más exactamente de la salsa, se encuentra de luto tras la muerte de uno de los integrantes de las bandas más icónicas a lo largo de la historia.

Se trata de Eduardo Palmieri Morales, que artísticamente fue conocido como 'Eddie', tenía 88 años y tuvo un rol protagónico en la Fania All-Stars.

Eddie Palmieri, que nació en Nueva York, Estados Unidos, en diciembre de 1936, y tenía nacionalidad puertorriqueño estadounidense, no solo se destacó como pianista a lo largo de su carrera, sino que también como compositor, director de orquesta y productor.

De hecho, es conocido como uno de los grandes pioneros del jazz latino por su interés de explorar nuevos ritmos y lograr su evolución.

Fue así como, mediante ese trabajo, grabó el álbum musical The Sun of Latin Music junto a Lalo Rodríguez y en 1976 se ganaron el primer Premio Grammy a nivel de Latinoamérica.

El deceso de Eddie Palmieri fue confirmado por el sello discográfico Fania Records, a través de un sentido mensaje.

Este fue el comunicado con el que se confirmó la muerte de Eddie Palmieri, una de las leyendas más reconocidas de la salsa

El pasado 6 de agosto de 2025, día del fallecimiento de Eddie Palmieri, la Fania Records destacó la trayectoria de la leyenda salsera e hizo énfasis en que nunca lo van a olvidar.

"Fania Records lamenta la pérdida del legendario Eddie Palmieri, uno de los artistas más innovadores y únicos en la historia de la música. Él comenzó su carrera en Nueva York, en la década de 1950, cuando era solo un adolescente", inició detallando el sello discográfico.

"En el trascurso de sus siete décadas de carrera, Eddie grabó para sellos como Tico, Alegre, Fania, Concord Picante, RMM y Coco Records, dejando una marca imborrable en más de cuatro docenas de álbumes, incluyendo 'Palo pa' Rumba', 'Champagne', 'Unfinished Masterpiece', 'Sing Sing', 'Vámonos pa'l Monte' y 'The Sun of Latin Music', la primera producción latina en ganar un Grammy. Se le echará mucho de menos", se concluyó en el pronunciamiento.

¿De qué murió Eddie Palmieri, la emblemática leyenda de la salsa?

Según se ha podido conocer, Eddie Palmieri, que se encontraba en Hackensack, Estados Unidos, sufrió un problema cardíaco y pulmonar en la tarde del 6 de agosto de 2025 y presentó un infarto que acabó con su vida.

"Eddie vivirá eternamente en nuestros corazones, por el amor de todos los tiempos", se escribió en una sentida publicación de luto que se hizo en la cuenta de Instagram del artista salsero.