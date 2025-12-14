Videos estremecedores revelaron el tiroteo en una playa de Australia contra una festividad judía

Un tiroteo se vivió en una de las playas más emblemáticas de Australia. Videos difundidos en redes sociales y medios internacionales mostraron escenas de pánico tras un violento ataque armado ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, un hecho que dejó decenas de víctimas.

Las imágenes, consideradas estremecedoras por su crudeza emocional, captaron a cientos de personas corriendo para ponerse a salvo, mientras equipos de emergencia atendían a heridos sobre la arena.

El ataque se registró durante un evento público que congregaba a familias y turistas, lo que elevó el impacto social del suceso.

Tiroteo en Bondi Beach dejó muertos y heridos durante evento público

De acuerdo con información confirmada por las autoridades, el ataque dejó al menos 12 personas fallecidas y 29 heridas, varias de ellas de gravedad.

La Policía australiana indicó que el tiroteo ocurrió en el marco de “Chanukah by the Sea”, una celebración organizada por la comunidad judía para conmemorar el inicio de la festividad de Hanukkah.

Los investigadores señalaron que dos hombres armados habrían ejecutado el ataque desde un punto elevado cercano a la playa, abriendo fuego de manera continua durante varios minutos.

Uno de los atacantes murió en el lugar tras ser neutralizado por las fuerzas de seguridad, mientras que el segundo permanece en estado crítico bajo custodia policial.

Videos difundidos en plataformas digitales mostraron a los agresores vestidos de negro y portando armas de alto poder, así como el momento en que un civil intervino de manera arriesgada para desarmar a uno de ellos, acción que fue destacada por las autoridades como un acto de valentía.

Australia en alerta tras el ataque y refuerza la seguridad

Tras el tiroteo, la zona fue acordonada mientras unidades especializadas realizaban un exhaustivo rastreo ante la posibilidad de explosivos, luego de reportes preliminares que alertaban sobre un artefacto sospechoso en un puente peatonal cercano. Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar el sector hasta nuevo aviso.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó lo ocurrido como “profundamente impactante” y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

En un comunicado oficial, aseguró que los servicios de emergencia actuaron con rapidez para salvar vidas y que se reforzará la seguridad en eventos públicos.