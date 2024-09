Venezuela: Fiscalía no recibió recurso de Edmundo González sobre su inasistencia a citaciones

En horas de la mañana de miércoles 4 de agosto, el abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Haro, intentó presentar un recurso ante la Fiscalía de Venezuela en el que explicó por qué el excandidato de oposición no acudió a las tres citaciones expedidas.

Haro denunció que el Ministerio Público le confiscó el escrito y que los funcionarios no le entregaron copia de recibido, supuestamente, porque no había sistema.

“Se me indicó que la correspondencia, el escrito, no podía ser recibido porque no contaban con autorización debida. El sistema no estaba funcionando.

Abogado del Edmundo González denunció falta de garantías

La defensa de González Urrutia aseguró que el hecho de que la Fiscalía no haya recibido el recurso instaurado demuestra la falta de garantías que hay para su cliente:

“Hay una situación de indefensión, de imposibilidad de garantizarle su derecho a la defensa, al debido proceso”, dijo.

Es un escrito donde se van a explicar todas las razones desde el punto de vista constitucional y jurídico por las que no se ha producido la comparecencia de Edmundo González, y en particular, debido al grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le ha precalificado delitos.

Fiscalía no recibió recurso de Edmundo González

Luego de tres citaciones ante la Fiscalía por la publicación de datos electorales en un sitio web, a las que González Urrutia no asistió, se emitió una orden de captura que fue aceptada por un tribunal venezolano el pasado 2 de septiembre.

Dicha orden de aprehensión habría sido emitida por la presunta comisión de los delitos de “forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación en perjuicio del Estado venezolano”.

En vista de la delicada situación del excandidato de 74 años, su abogado intentó radicar el documento que argumenta las razones por las que no asistió a las citaciones, pero tras esperar hora y media, el Ministerio Público le respondió que no podía recibir el documento porque no había sistema, sin embargo, se quedaron con el escrito y le pidieron volver a las 3:00 de la tarde para entregarle un "acuse de recibo".