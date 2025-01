Edmundo González invita a gobiernos a reconocerlo como presidente electo de Venezuela

Edmundo González Urrutia, quien desde hace varias semanas manifestó su intención de llegar a Venezuela este 10 de enero para proclamarse como presidente, confirmó que por motivos de seguridad, no se dio su ingreso al país.

Sin embargo, aseguró que está buscando la forma de ingresar de forma segura y que se encuentra cerca. "Lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Estoy muy cerca y estoy listo para el ingreso", dijo en un pronunciamiento desde República Dominicana.

El llamado a los gobiernos que no lo han reconocido como presidente de Venezuela

En este discurso, González Urrutia agradeció a los gobiernos que lo han reconocido como presidente electo de Venezuela, destacando los mensajes entregados una vez se conoció la detención ilegal de María Corina Machado en las protestas del 9 de enero.

Por otro lado, también invitó a los gobiernos que todavía no lo han hecho a que tomen posición. "Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo. A los que no lo han hecho, les recuerdo que en esta hora grave, en la lucha por la libertad, no queda espacio para la neutralidad".

En este pronunciamiento, señaló a Nicolás Maduro por su acto ilegítimo de posesión, recordándole el poco apoyo que recibió a nivel internacional. "No lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático, solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua".

¿Qué países reconocieron a Edmundo González como presidente electo de Venezuela?

En Latinoamérica, países como Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Panamá, República Dominicana, El Salvador y Guatemala reconocieron públicamente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

En Estados Unidos, tanto Joe Biden como Donald Trump mostraron su respaldo a González Urrutia, mientras que en Europa, ha recibido el apoyo por parte de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Israel e Italia.