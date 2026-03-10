EE. UU. asegura haber destruido capacidades de uranio de Irán

El enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, declaró este martes en una entrevista con la cadena CNBC que su país “ha destruido casi todas las capacidades de enriquecimiento de uranio de Irán”.

Las operaciones se llevaron a cabo en Isfahán, Natanz y Fordow, aunque Witkoff advirtió que Teherán mantiene planes para producir nuevas centrífugas avanzadas, las IR‑6, difíciles de rastrear según la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Tras la operación denominada “Martillo de Medianoche”, Irán expulsó a los inspectores de la AIEA de su territorio, lo que generó nuevas dudas sobre la naturaleza de su programa nuclear.

Coordinación con Israel y advertencias sobre Rusia

Witkoff anunció que viajará la próxima semana a Israel para “coordinar los planes de guerra contra Irán” junto al gobierno israelí. Consultado sobre el desenlace del conflicto, señaló: “No lo sé, pero sé que el presidente Trump es alguien con quien no es recomendable enfrentarse”.

Respecto a Rusia, el enviado aseguró que líderes rusos comunicaron a Trump que no comparten inteligencia con Irán durante la guerra. “Podemos creerles, esperemos que no compartan información”, añadió.

Trump insiste en frenar el programa nuclear iraní

En una conferencia de prensa en Florida, Trump afirmó que la guerra podría terminar pronto, aunque no en los próximos días. Para el mandatario, el éxito del conflicto se medirá cuando Irán “no intente obtener armas nucleares nuevamente” y carezca de capacidad a largo plazo para desarrollar armamento contra Estados Unidos, Israel o sus aliados en Medio Oriente.

El presidente agregó que, de no haber destruido el programa nuclear iraní en junio pasado, Israel habría sido “aniquilada”. También aseguró que altos funcionarios del régimen iraní han sido eliminados en varias ocasiones, y subrayó que Washington busca un liderazgo en Teherán “dispuesto a hacer algo positivo, al menos por una vez”.