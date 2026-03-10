Disidencias de las Farc 'volaron' con explosivos la vía Panamericana para atacar un convoy militar

En las últimas horas se registró un nuevo ataque armado que sacudió el sur del país. La mañana de este martes 10 de marzo una cadena de artefactos explosivos de gran poder fue detonada al paso de un convoy militar en la vía Panamericana, zona rural del municipio de Patía, en Cauca.

La información preliminar entregada por las autoridades señala que el atentado dejó al menos cuatro soldados heridos, además de dos civiles afectados por la explosión.

Otro uniformado sufrió aturdimiento producto de la onda expansiva generada por los explosivos.

Detalles de cómo fueron detonados los explosivos que destruyeron la vía Panamericana

El atentado ocurrió cuando un convoy del Ejército se desplazaba por la vía Panamericana, uno de los corredores estratégicos más importantes del país.

En ese momento, una serie de artefactos explosivos instalados en el sector fueron activados, generando una fuerte detonación que afectó tanto a los uniformados que transitaban por la zona como a personas que se encontraban en los alrededores.

Las primeras versiones indican que la explosión dejó a cuatro militares con heridas de distinta consideración, mientras que dos civiles resultaron lesionados.

Además, otro uniformado presentó síntomas de aturdimiento tras la explosión, provocada por la potencia de los artefactos instalados en el lugar.

El ataque también ocasionó graves daños en la infraestructura vial, al punto que un tramo de la carretera internacional resultó completamente destruido, lo que mantiene bloqueado el tránsito vehicular entre el centro del país y el sur.

Vía Panamericana destruida con explosivos: no hay paso

La detonación provocó la destrucción total de la carpeta asfáltica en el punto donde ocurrió la explosión, generando un cráter que impide el paso de vehículos.

Debido a esta situación, el tránsito por este tramo de la vía Panamericana permanece completamente bloqueado, lo que afecta la movilidad entre el centro del país y el sur.

Tras el atentado, el flujo vehicular quedó suspendido en ambos sentidos de la carretera.

El bloqueo afecta la conexión terrestre hacia el sur del país, ya que la vía Panamericana es una de las principales rutas que comunican esta región con el resto del territorio nacional.