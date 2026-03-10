CANAL RCN
Elons Musk logró duplicar su fortuna y se mantiene como el hombre más rico del mundo

Como principal accionista de X, Space X y xAI, triplica la fortuna de los que quedaron en segundo y tercer lugar de la categoría.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 10 de 2026
02:00 p. m.
La brecha entre el hombre más rico del planeta y el resto de la élite financiera se ha ensanchado de manera drástica este martes, 10 de marzo, tras la publicación del ranking anual de la revista Forbes.

El empresario Elon Musk ha logrado conservar su posición como la persona más rica del mundo por segundo año consecutivo, pero lo ha hecho bajo una cifra que redefine los límites del patrimonio personal: su fortuna superó los 830.000 millones de dólares.

Según los datos del medio especializado, el magnate ha experimentado una escalada sin precedentes al duplicar su patrimonio en apenas doce meses, pasando de los 342.000 millones de dólares registrados hace un año a los 839.000 millones en la actualidad.

Musk triplica las ganancias de los millonarios en segundo y tercer lugar:

Este crecimiento explosivo no solo lo mantiene en la cima, sino que lo sitúa en una liga completamente distinta a la de sus competidores más cercanos. En la actualidad, Musk tiene más del triple de patrimonio que el segundo y el tercero de la lista global.

Estos puestos son ocupados por los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, cuyas fortunas se sitúan en 257.000 millones y 237.000 millones de dólares, respectivamente.

El éxito financiero del magnate de origen sudafricano se sustenta en su rol como principal accionista de un ecosistema de compañías disruptivas que abarcan desde el transporte hasta la comunicación, incluyendo a la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, la empresa aeroespacial SpaceX, la red social X y su firma de inteligencia artificial xAI.

Crece el número de milmillonarios en el mundo:

El ascenso individual de Musk se enmarca en un contexto de expansión generalizada para los grandes capitales. Según la revista estadounidense, conocida mundialmente por su clasificación anual de las mayores fortunas, el planeta cuenta ahora con 3.428 milmillonarios, una cifra que representa un incremento de 400 personas en comparación con el ejercicio del año anterior. Este grupo selecto de individuos no solo ha crecido en número, sino también en el volumen de recursos que controla.

En conjunto, los milmillonarios del mundo acumulan actualmente una riqueza total de 20,1 billones de dólares. Esta cifra marca un salto significativo frente a los 16,1 billones de dólares registrados hace tan solo un año. Mientras, Musk sigue ostentando el liderazgo absoluto, a pesar de que, hace tan solo unas semanas, dijo en su red social que "quien dijo que 'el dinero no puede comprar la felicidad' realmente sabía de lo que hablaba".

