Irán amenaza a Donald Trump y lanza dura advertencia

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar luego de que una de las figuras más influyentes del liderazgo iraní lanzara una advertencia directa contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró que el mandatario estadounidense debería tener cuidado de “no ser eliminado”.

Sus declaraciones surgieron como respuesta a recientes advertencias de Trump sobre posibles acciones militares si Teherán bloquea el tránsito petrolero en el estratégico estrecho de Ormuz.

Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní. Cuídense, afirmó Larijani.

“Cuídense”, escribió el dirigente iraní en un mensaje que rápidamente generó reacciones en el escenario internacional.

La advertencia se produce en medio de una creciente confrontación verbal entre ambos países, alimentada por disputas militares, económicas y energéticas que se han intensificado en los últimos años.

Además de ello, mencionó que Trump debe “pagar el precio” por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Irán amenaza a Donald Trump tras advertencias sobre el estrecho de Ormuz

El mensaje del funcionario iraní fue publicado después de que Trump advirtiera en redes sociales que Irán enfrentaría consecuencias severas si decide bloquear el tránsito de petróleo a través del estratégico Estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo es considerado uno de los puntos más críticos del comercio energético mundial, ya que por allí circula cerca de una quinta parte del petróleo que se transporta por mar en el planeta, según datos de la U.S. Energy Information Administration.

Trump aseguró que, si Irán intenta cerrar el paso, Estados Unidos respondería con ataques que harían “prácticamente imposible la reconstrucción” de ciertas infraestructuras iraníes.

El presidente afirmó además que el impacto para Teherán sería “20 veces mayor” que cualquier daño que pueda sufrir Estados Unidos.

No tengo ni idea de qué está hablando ni quién es. Me da igual, respondió Trump.

Ante esas declaraciones, Larijani insistió en que el estrecho de Ormuz podría convertirse en “un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”.

Donald Trump y los antecedentes de presuntos planes de asesinato atribuidos a Irán

La advertencia no es un hecho aislado. En los últimos días, Larijani ya había insinuado que Trump debería “pagar el precio” por los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La respuesta del mandatario estadounidense fue breve y despectiva. “No tengo ni idea de qué está hablando ni quién es. Me da igual”, afirmó Trump cuando fue consultado sobre las declaraciones del dirigente iraní.

Sin embargo, la polémica revive antecedentes delicados en la relación entre ambos países. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos federales relacionados con un presunto complot iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales de ese año.

La confrontación retórica entre Washington y Teherán ocurre en un contexto geopolítico especialmente delicado en Medio Oriente.