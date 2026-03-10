“Dejemos de molestar”: Alexa Torres se sincera y habla de su coqueteo con Tebi en La Casa de los Famosos

La novena semana de juego en la casa más famosa del país inició con una tensa discusión por los poderes del líder y las polémicas relaciones que se han ido conformando a lo largo de la competencia.

Uno de los acercamientos que han despertado más comentarios corresponde al de Alexa Torres y Tebi Bernal, quienes se han mostrado bastante cercanos en los días más recientes.

No obstante, el asunto ya ha generado un sin fin de comentarios entre los internautas, quienes han condenado las acciones de la creadora de contenido ya que esta sostiene una relación con un hombre en el mundo exterior.

¿Qué dijo Alexa sobre Tebi?

En la gala más reciente, los presentadores compartieron detalles de algunos acercamientos que los dos jugadores han protagonizado, pues en varios de los clips se les observa tomados de la mano y riendo. Por esto, nuevos videos de Alexa han sido difundidos en los que la mujer manifiesta que dicho “juego” debe acabarse al ella encontrarse comprometida con su pareja.

“Eso era lo que yo estaba hablando con él, yo le dije que ya dejemos de molestar porque yo tengo algo muy bonito en mi casa y uno permite cosas… no va a pasar y por eso he dicho ese tipo de cosas, que dejemos de molestar y uno está sola y es persona”, explicó Torres.

Así mismo, en medio del baile con Alejandro Estrada, la mujer le manifestó su perspectiva de la situación ya que dejó saber que es fiel creyente de la existencia del karma. Por esto, explicó que no posee el interés de afectar su relación en el mundo exterior para sostener un vínculo dentro del programa.

¿Qué dijo el novio de Alexa Torres?

Por otro lado, los usuarios han estado al tanto de las reacciones de Jhorman Toloza, quien es la pareja de la creadora de contenido. Pese a que algunos internautas especularon un disgusto por parte del hombre, Toloza compartió una historia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó en claro el apoyo que piensa seguir ofreciéndole a su novia.

Esto en el marco internacional del Día de la Mujer por lo que el hombre también aprovechó para compartir un especial mensaje hacia la participante.

"Feliz día para la mujer más hermosa de mi universo. Espero con ansias verte, mi princesa", expresó.