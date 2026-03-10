CANAL RCN
Deportes

Oficial | James Rodríguez está listo para debutar: fecha, hora y rival confirmado

James Rodríguez fue el mismo que confirmó la fecha en la que debutará con el Minnesota United.

James Rodríguez
Foto: @MNUFC

Sergio García

marzo 10 de 2026
01:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa alrededor de James Rodríguez continúa creciendo entre los aficionados colombianos y seguidores de la Major League Soccer. El mediocampista creativo firmó hace varias semanas con Minnesota United FC, pero hasta el momento no ha tenido participación oficial con su nuevo club, situación que ha despertado debates sobre su ritmo competitivo de cara al próximo Mundial con la Selección Colombia.

Desde que se confirmó su llegada al fútbol estadounidense, muchos hinchas han estado atentos a la fecha en la que el volante cucuteño pueda debutar oficialmente. La falta de minutos en el arranque de la temporada generó comentarios entre analistas y aficionados, quienes consideran que el capitán de la selección necesita continuidad para llegar en buena forma a los próximos compromisos internacionales.

James Rodríguez reveló si está amañado en EE.UU. y confirmó la fecha de su debut en la MLS
RELACIONADO

James Rodríguez reveló si está amañado en EE.UU. y confirmó la fecha de su debut en la MLS

La espera por el debut de James

El fichaje de James Rodríguez por Minnesota United generó una gran expectativa tanto en Colombia como en Estados Unidos. Su llegada representa uno de los movimientos más llamativos del club en los últimos años, teniendo en cuenta la trayectoria internacional del mediocampista, quien ha pasado por ligas importantes de Europa y ha sido figura constante del combinado nacional.

Sin embargo, pese a haber sido anunciado oficialmente semanas atrás, el futbolista todavía no ha tenido minutos en competencia oficial con su nuevo equipo. Esta situación ha alimentado el debate sobre su estado físico y su ritmo de juego, especialmente pensando en el papel que podría desempeñar con la selección colombiana en el camino hacia el próximo campeonato mundial.

Analistas deportivos han señalado que la continuidad en su club será clave para que el volante recupere su mejor nivel competitivo. Por esa razón, cada información relacionada con su posible debut ha sido seguida de cerca por la prensa y los aficionados.

James anunció cuándo jugará su primer partido

En las últimas horas de este martes 10 de marzo, el propio James Rodríguez despejó parte de la incertidumbre. Durante una transmisión en vivo a través de internet, en la que conversó con un creador de contenido, el mediocampista confirmó que su debut con Minnesota United se produciría este fin de semana.

Pésima y sorpresiva noticia de James Rodríguez en Minnesota: primera lesión
RELACIONADO

Pésima y sorpresiva noticia de James Rodríguez en Minnesota: primera lesión

Según explicó el jugador, su primer partido con el club estadounidense sería el próximo domingo 15 de marzo, cuando Minnesota enfrente como visitante a Vancouver Whitecaps FC. El compromiso está programado para las 3:30 p.m. (hora colombiana) y corresponderá a una nueva jornada de la MLS.

Todo apunta a que en ese encuentro el volante colombiano tendrá finalmente sus primeros minutos con su nuevo equipo, un momento que muchos seguidores llevan esperando desde su llegada al fútbol norteamericano. Si se concreta su participación, será el inicio de una nueva etapa en la carrera del talentoso mediocampista, quien busca recuperar protagonismo a nivel de clubes y mantenerse como una pieza clave para la selección Colombia en los retos internacionales que se avecinan.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Junior vs. Nacional, fecha 3 de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

Pibe Valderrama

El ‘Pibe’ Valderrama lanzó dardo contra Jhon Jader Durán y su salida de la selección

Liga BetPlay

Millonarios sigue acercándose: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Otras Noticias

Cartagena

Nueva búsqueda en el mar por Tatiana Hernández, estudiante que desapareció hace casi un año en Cartagena

La joven estudiante desapareció el 13 de abril de 2025 mientras cumplía con sus prácticas profesionales.

Datacrédito

Así puede consultar con su cédula si está reportado en Datacrédito sin realizar algún pago

Conozca cómo puede consultar si tiene algún reporte por deudas con solo su documento.

Yeison Jiménez

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Irán

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos