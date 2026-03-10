Oficial | James Rodríguez está listo para debutar: fecha, hora y rival confirmado

La expectativa alrededor de James Rodríguez continúa creciendo entre los aficionados colombianos y seguidores de la Major League Soccer. El mediocampista creativo firmó hace varias semanas con Minnesota United FC, pero hasta el momento no ha tenido participación oficial con su nuevo club, situación que ha despertado debates sobre su ritmo competitivo de cara al próximo Mundial con la Selección Colombia.

Desde que se confirmó su llegada al fútbol estadounidense, muchos hinchas han estado atentos a la fecha en la que el volante cucuteño pueda debutar oficialmente. La falta de minutos en el arranque de la temporada generó comentarios entre analistas y aficionados, quienes consideran que el capitán de la selección necesita continuidad para llegar en buena forma a los próximos compromisos internacionales.

La espera por el debut de James

El fichaje de James Rodríguez por Minnesota United generó una gran expectativa tanto en Colombia como en Estados Unidos. Su llegada representa uno de los movimientos más llamativos del club en los últimos años, teniendo en cuenta la trayectoria internacional del mediocampista, quien ha pasado por ligas importantes de Europa y ha sido figura constante del combinado nacional.

Sin embargo, pese a haber sido anunciado oficialmente semanas atrás, el futbolista todavía no ha tenido minutos en competencia oficial con su nuevo equipo. Esta situación ha alimentado el debate sobre su estado físico y su ritmo de juego, especialmente pensando en el papel que podría desempeñar con la selección colombiana en el camino hacia el próximo campeonato mundial.

Analistas deportivos han señalado que la continuidad en su club será clave para que el volante recupere su mejor nivel competitivo. Por esa razón, cada información relacionada con su posible debut ha sido seguida de cerca por la prensa y los aficionados.

James anunció cuándo jugará su primer partido

En las últimas horas de este martes 10 de marzo, el propio James Rodríguez despejó parte de la incertidumbre. Durante una transmisión en vivo a través de internet, en la que conversó con un creador de contenido, el mediocampista confirmó que su debut con Minnesota United se produciría este fin de semana.

Según explicó el jugador, su primer partido con el club estadounidense sería el próximo domingo 15 de marzo, cuando Minnesota enfrente como visitante a Vancouver Whitecaps FC. El compromiso está programado para las 3:30 p.m. (hora colombiana) y corresponderá a una nueva jornada de la MLS.

Todo apunta a que en ese encuentro el volante colombiano tendrá finalmente sus primeros minutos con su nuevo equipo, un momento que muchos seguidores llevan esperando desde su llegada al fútbol norteamericano. Si se concreta su participación, será el inicio de una nueva etapa en la carrera del talentoso mediocampista, quien busca recuperar protagonismo a nivel de clubes y mantenerse como una pieza clave para la selección Colombia en los retos internacionales que se avecinan.