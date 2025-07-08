EE. UU. duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

A las 5:24 p.m. de este jueves 7 de agosto, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.

Estados Unidos aumentó recompensa para capturar a Nicolás Maduro

Así lo informó la fiscal general Pamela Bondi en su cuenta oficial de X, antes Twitter, donde compartió un video.

“El régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y responderá por sus atroces crímenes”, aseguró Bondi en el video.

Cabe mencionar que Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado el año pasado vencedor en elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Anteriormente, la administración del expresidente demócrata Joe Biden había subido a 25 millones de dólares la cantidad ofrecida por el líder chavista, acusado de “narcotráfico” y “corrupción”.

Tanto el gobierno de Biden como el de Trump reconocieron como "presidente legítimo" de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de 2024.

La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

Aumentan recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro

En julio, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, muy crítico con Maduro, anunció la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela en virtud de un acuerdo alcanzado con la ayuda de El Salvador.

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2019, Trump reconoció al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, "presidente interino" de Venezuela, e impuso una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída de Maduro.

La propia oposición venezolana puso fin al simbólico gobierno interino de Guaidó en enero de 2023.