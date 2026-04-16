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EE. UU. impulsa diálogo entre Israel y Líbano y se muestra optimista frente a Irán

Washington busca reducir el conflicto en Oriente Medio mientras avanza en negociaciones indirectas con Teherán.

EE. UU. decide sobre un paquete de ayuda para Ucrania
Casa Blanca - Foto: AFP

AFP

abril 16 de 2026
06:11 a. m.
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Estados Unidos intensificó sus esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio al anunciar un posible diálogo directo entre Israel y Líbano, en paralelo con señales de optimismo frente a las negociaciones con Irán. El presidente Donald Trump aseguró que ambos países sostendrían una conversación entre sus “líderes”, algo que no ocurre desde hace más de tres décadas.

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Aunque la ministra israelí Gila Gamliel confirmó que el primer ministro Benjamin Netanyahu hablaría con el presidente libanés Joseph Aoun, desde Beirut no hubo confirmación oficial del encuentro. Una fuente libanesa aseguró que no se tenía conocimiento del contacto por los canales diplomáticos habituales, lo que evidencia la fragilidad del proceso.

Un diálogo clave en medio del conflicto

El anuncio se da tras un histórico encuentro en Washington entre representantes de ambos países, el primero de alto nivel desde 1993, en medio de la escalada bélica que involucra al grupo Hezbolá. Líbano quedó inmerso en el conflicto el pasado marzo, luego de ataques del grupo proiraní contra Israel.

La situación humanitaria se ha deteriorado gravemente: según autoridades libanesas, los bombardeos han dejado más de 2.000 muertos y cerca de un millón de desplazados. Mientras tanto, Israel mantiene presencia militar en el sur del Líbano y condiciona cualquier alto el fuego al desmantelamiento de Hezbolá, considerado su principal amenaza en la región.

Negociaciones con Irán y tensiones globales

En paralelo, Washington continúa sus gestiones con Irán, con la mediación de Pakistán, en busca de un acuerdo que permita estabilizar la región. Aunque las conversaciones no han sido formalizadas, la Casa Blanca aseguró que hay avances y mantiene una postura optimista.

Sin embargo, persisten puntos críticos como el programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Irán insiste en su derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles, mientras Estados Unidos ha reforzado sanciones y restricciones marítimas.

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En medio de este escenario, la posibilidad de un diálogo entre Israel y Líbano se perfila como un paso clave para reducir tensiones, aunque la falta de confirmación y la continuidad de los ataques en la zona mantienen la incertidumbre sobre el rumbo del conflicto.

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