EE. UU. no extenderá el levantamiento de sanciones al petróleo ruso e iraní

El gobierno de los Estados Unidos retoma su postura sancionatoria contra Moscú y Teherán al confirmar que no extenderá las exenciones temporales que permitían la comercialización de crudo proveniente de ambas naciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este miércoles 15 de abril que Washington no tiene previsto prorrogar el permiso para la venta de petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito marítimo. "No renovaremos la licencia general sobre el petróleo ruso", declaró Bessent.

Esta determinación busca asfixiar económicamente a Moscú tras la invasión de Ucrania, así como castigar a Irán por el presunto desarrollo de su programa nuclear y el financiamiento de grupos como Hezbolá.

Aunque en marzo se habían implementado exenciones para mitigar el impacto en los precios globales tras el cierre del estrecho de Ormuz, la administración Trump ha decidido priorizar el recorte de ingresos para ambos países, provenientes de la venta de crudo.

Precios del petróleo se mantienen estables pese a incertidumbre en Oriente Medio:

En el ámbito del mercado energético, la noticia coincidió con un cierre de precios prácticamente estable, donde el crudo Brent subió un 0,15% alcanzando los 94,93 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situó en 91,29 dólares.

Esta calma relativa en las cotizaciones se mantuvo pese al fracaso de la primetra ronda de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán y las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Caen las reservad comerciales de crudo en EE. UU.

Paralelamente, la Agencia estadounidense de Información Energética (EIA) reveló una caída inesperada en las reservas comerciales de crudo de 900.000 barriles durante la semana del 10 de abril, una cifra que contrasta con el aumento de 1,9 millones que proyectaba el mercado según el consenso de Bloomberg.

Asimismo, la reserva estratégica sufrió una reducción de 4,1 millones de barriles en el mismo periodo, cumpliendo con el plan del gobierno de utilizar dichos recursos ante el incremento drástico de los hidrocarburos provocado por la inestabilidad en el Oriente Próximo.