Santa Fe perdió vs. Corinthians y Millonarios le ganó a Boston River: así quedaron en las tablas de Libertadores y Sudamericana

Desde las 7:30 de la noche (hora de Colombia), Independiente Santa Fe jugó vs. Corinthians en el estadio Neo Química Arena, situado en Sao Paulo.

En los primeros 45 minutos, los dirigidos por Pablo Repetto mantuvieron el orden y equipararon el trámite del juego, a pesar de que el local dominó la posesión.

Sin embargo, Corinthians se lanzó al ataque desde el inicio del segundo tiempo, consiguió ventaja en las pelotas quietas y no permitió la reacción del 'cardenal'.

En el minuto 51, tras un tiro de esquina, Gustavo Henrique bajó el balón con la cabeza en el segundo palo y Raniele anticipó a Christian Mafla y a Luis Palacios para puntear el balón con su pie derecho y decretar el 1-0 parcial.

Además, al minuto 80, Garro levantó un tiro libre desde el costado derecho y Gustavo Henrique, tras ganarle la posición a Helibelton Palacios, se lanzó en el área, impactó el balón con una de sus rodillas y celebró el 2-0 definitivo.

Mientras tanto, Millonarios, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, venció 1-0 a Boston River.

El plantel comandado por Fabián Bustos atacó constantemente por las bandas y generó situaciones claras de gol para Leonardo Castro, Mateo García, Beckham Castro, Mackalister Silva y Radamel Falcao, que reemplazó a Rodrigo Contreras en el segundo tiempo tras una lesión.

Sin embargo, el gol solo llegó hasta el minuto 84 tras un remate de media distancia que realizó Carlos Darwin Quintero y fue imposible para el arquero González.

Es así como, tras dos fechas disputadas, Santa Fe solo tiene un punto, mientras que Millonarios tres.

Así quedó Independiente Santa Fe en el grupo E de la Copa Libertadores tras su derrota vs. Corinthians

Hasta el momento, a falta de que Peñarol y Platense jueguen por la segunda fecha, la tabla del grupo E está así:

Corinthians: 6 puntos (+4). Peñarol: 1 punto (0). Santa Fe: 1 punto (-2). Platense: 0 puntos (-2).

Así quedó Millonarios en el grupo C de la Copa Sudamericana tras la victoria vs. Boston River

Con la fecha 2 completa en el grupo C de la Copa Sudamericana, el panorama de Millonarios es el siguiente: