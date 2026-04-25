Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en los EE. UU. podrá pagarse con recursos de Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió nuevas licencias que autorizan que el Estado venezolano cubra el pago de la defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en los Estados Unidos, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de guerra.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha emitido licencias modificadas a los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro. Dichas licencias autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones”, se lee en la carta que envía Jay Clayton, de la fiscalía, al juez Alvin K. Hellerstein.

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Moción para desestimar las acusaciones en su contra fue retirada:

Semanas antes, los abogados de Maduro y Flores presentaron una moción para desestimar las acusaciones en su contra, argumentando que la OFAC estaba violando sus derechos constitucionales. Según dijo el abogado de Maduro, Barry Pollack, "al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección".

Entonces, el juez negó su petición en audiencia y la Fiscalía explicó que, "incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica".

Condiciones para aceptar el pago de Venezuela a los abogados de Maduro y Flores:

Según la misiva enviada al juez Hellerstein, se estableció “(i) que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) que los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”.

Es así que el Gobierno estadounidense da por entendido que “las licencias modificadas han resuelto las cuestiones subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar la acusación”. Y la defensa realizó un nuevo movimiento, solicitando que se programe un juicio en los próximos 60 días, “conforme a la Ley de Juicio Rápido”, para revisar el caso.