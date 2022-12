Ya son nueve días de protestas violentas en Perú, los focos de manifestaciones se han concentrado principalmente en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima Metropolitana, Puno y Ucayali.

Allí se han registrado fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, dejando pérdidas de vidas, millonarios daños a propiedades, bloqueos de vías e importantes aeropuertos cerrados.

Los efectos colaterales de este escalamiento han tocado al sector turístico del país, Gladys Esquivel, empresaria turística peruana manifestó que:

"Ahora estamos perdiendo dinero, perdiendo clientes. esto nos va a afectar mucho porque se acerca la navidad".

Miles de visitantes internacionales quedaron atrapados ante el prolongado cierre de carreteras y terminales aéreas.

Jessica Diel, turista australiana indicó:

"Estamos muy estresados en este momento. no podemos salir de Cuzco. Cada vez que salimos, hay montones de protestas. ayer volvía andando y oí una explosión al otro lado de la carretera. Es una situación muy tensa".

Tras el anuncio de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, los habitantes de la ciudad fronteriza de Desaguadero anunciaron una huelga indefinida en la que fue bloqueado un importante paso fronterizo entre Perú y Bolivia, dejando a camiones de carga y viajeros varados en las carreteras.

El drama de un colombiano varado en Arequipa, Perú por manifestaciones

Y es que son más de cien los colombianos que permanecen en territorio peruano a la espera de la reanudación de vuelos para salir del país.

David Bastidas, un colombiano que permanece en la ciudad de Arequipa, en entrevista con noticias RCN explicó cuál es su situación en Perú.

‘‘No hay forma de salir ni de forma terrestre, ni de forma aérea, cancelan todo el tiempo los vuelos que están programados Arequipa – Lima y las compañías que venden los tiquetes por bus también han hecho un montón de reprogramaciones, pero no hemos podido salir. El día de ayer estuvimos en la terminal terrestre, la terminal está completamente cerrada, hay un montón de personas afuera, esperando que les den solución, pero no, nadie puede salir de Arequipa, como de una forma natural, es decir; yendo a las terminales aérea o terrestre. Las personas lo que están haciendo es, tomando otros medios de transporte alternativos, particulares, InDriver, contratando a personas particulares para poder desplazarse a otras ciudades donde la movilidad esté un poco más accesible’’.

El colombiano asegura que ya tuvo la oportunidad de hablar con el Consulado de Colombia en Lima.

‘‘Las personas que estamos en Arequipa, no hemos recibido respuestas puntuales de parte del Consulado, la persona que estaba encargada del Consulado en Lima se había contactado con él alcalde de Cuzco y el iba a organizar una serie de ayudas humanitarias, pero eso no pasó en Arequipa, no hemos recibido ningún tipo de apoyo no hemos recibido respuesta, las personas que están en aquí se están yendo por otros medios de transporte. El tema de la movilidad está muy complejo, las protestas siguen, las vías están cerradas’’.