Yeferson Cossio anunció decisión tras su cirugía urgente en el corazón: ¿cuál fue?

El famoso creador de contenido reveló los detalles en sus últimas historias de Instagram.

Foto: captura de pantalla del video y Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
11:45 a. m.
Recientemente, Yeferson Cossio estuvo hospitalizado y, tras las respectivas pruebas médicas, los especialistas le comunicaron que su corazón estaba fallando.

Con ese diagnóstico claro, el famoso creador de contenido tuvo que someterse a una pequeña intervención quirúrgica y, de acuerdo con lo que él y sus familiares han informado, todo salió de la mejor manera.

Además, Yeferson Cossio indicó que el problema en el corazón surgió por los malos hábitos de sueño y manejo del trabajo que venía teniendo en los últimos meses y dejó claro que no hubo sobredosis.

Es así como, tras recibir el alta médica, el antioqueño continúa pendiente de su proceso de recuperación y anunció una decisión en las últimas horas. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que tomó Yeferson Cossio tras su cirugía en el corazón

Yeferson Cossio les prometió a sus seres queridos que dormirá lo suficiente y dejará a un lado los excesos de trabajo y estrés.

Asimismo, ha manifestado que seguirá al pie de la letra cada una de las recomendaciones médicas y, por ende, anunció que no ingerirá licor en los próximos meses.

"Llené la cava, pero ya no me la puedo tomar", comenzó precisando Yeferson Cossio en una historia de Instagram.

"Yo no puedo beber por unos meses, pero, igual, esto (el licor de su casa) es para ustedes en la fiesta de año nuevo", añadió posteriormente.

En plena Navidad, Yeferson Cossio agradeció porque su situación médica no pasó a mayores

Unas horas antes de que llegara el momento de abrir los regalos de Navidad, Yeferson Cossio mostró que estaba reunido con sus seres más queridos y dejó el siguiente mensaje:

Qué bien que no les dañé la Navidad y sigo vivo.

En medio de esa coyuntura, sus seguidores no solo han estado pendientes de su evolución, sino que también han pedido que no se desmande.

