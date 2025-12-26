CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema declaró improcedente tutela con la que ‘Pipe Tuluá’ quería evitar la extradición

La extradición entonces sigue en pie para ‘Pipe Tuluá’.

Foto: captura de pantalla de video

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
02:02 p. m.
Este viernes 26 de diciembre, se conoció la decisión de la Corte Suprema sobre la tutela que interpuso Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, para no ser extraditado a Estados Unidos.

El alto tribunal la declaró improcedente, por lo cual sigue en pie el proceso para que el temido delincuente responda ante la justicia norteamericana.

¿Quién es 'Pipe Tuluá'?

En julio de este año, se hizo la solicitud de extradición por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir ante la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas.

‘Pipe Tuluá’ ejercía como cabecilla de La Inmaculada, una banda que ha sembrado terror en Cali y el resto del Valle del Cauca.

La justicia lo halló culpable por 39 asesinatos y siete tentativas. Además, le impusieron una multa de 12.550 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, los crímenes ocurrieron entre enero de 2011 y abril de 2017 en Tuluá, Trujillo, Armenia, La Tebaida, Montenegro y Popayán.

Para ese momento, Marín estaba privado de la libertad en la cárcel de Picaleña, Ibagué. Los asesinatos radicaron en el control que buscó La Inmaculada sobre la venta de drogas. Sus órdenes eran exterminar con los competidores u obstáculos que se atravesaran.

Una de las víctimas fue Edinson Montenegro Cardona, dragoneante del Inpec. Crimen ocurrido el 12 de abril de 2017 en la cárcel de Cómbita.

Vía libre para la extradición

Tras la solicitud, la Corte Suprema dejó con concepto favorable la extradición el 12 de noviembre de 2025. Para la defensa del cabecilla, hubo defectos fácticos, sustantivos y procedimentales que afectaron las garantías.

Sin embargo, el alto tribunal la declaró improcedente. Será cuestión de meses para que el proceso se surta.

