László Krasznahorkai, el escritor húngaro ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

La Academia Sueca anunció este jueves al escritor húngaro László Krasznahorkai como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025.

Según el jurado del Premio Nobel, el escritor obtuvo el galardón “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Nació en 1954, en el pequeño pueblo de Gyula, al sureste de Hungría, y cerca de la frontera con Rumanía. Una zona rural remota similar sirve de escenario para su primera novela, Tango satánico, publicada en 1985, que fue una sensación literaria en Hungría y marcó el gran salto en la carrera del escritor.

Entre otras de sus novelas más destacadas también se encuentran La melancolía de la resistencia (1989) y Guerra y guerra (1999). Su colaboración con el cineasta Béla Tarr fue clave para la difusión de su obra, especialmente con las adaptaciones cinematográficas de sus libros, que alcanzaron estatus de culto en círculos cinéfilos.

László Krasznahorkai, "maestro del apocalipsis"

La crítica estadounidense Susan Sontag se refirió al escritor húngaro como el “maestro del apocalipsis” de la literatura contemporánea tras leer su segunda novela La melancolía de la resistencia, un libro ambientado en un pequeño pueblo húngaro.

"Desde la primera página, el lector —junto a la poco carismática señora Pflaum— se ve inmerso en un estado de emergencia vertiginoso, rodeado de señales ominosas. El detonante de los acontecimientos es la llegada de un circo fantasmal, cuya atracción principal es el cadáver de una ballena gigante", sostiene Anders Olsson, presidente del Comité Nobel, sobre La melancolía de la resistencia.

El presidente del Comité Nobel destacó que “mediante escenas oníricas y caracterizaciones grotescas, Krasznahorkai retrata magistralmente la lucha brutal entre el orden y el caos”. Según Olsson, en la obra del autor húngaro “nadie escapa a los efectos del terror, que se extiende como una sombra sobre cada rincón del relato”, convirtiéndose en “una alegoría inquietante sobre la fragilidad de las estructuras sociales y la amenaza latente del colapso”.