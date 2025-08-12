Esta es la universidad que logra llegar a regiones históricamente olvidadas

En Colombia, estudiar una carrera profesional sigue siendo, en muchos casos, un privilegio determinado por el lugar donde se nace. Más de la mitad de los estudiantes, programas e instituciones están concentrados en las grandes ciudades, dejando vastas regiones del país fuera de la ecuación académica.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024) lo resume cómo está la situación en la educación superior: apenas el 36% de los jóvenes entre 17 y 21 años logra ingresar a la educación superior. En las capitales, la cobertura alcanza 42,6%, pero en las zonas rurales se hunde al 16,3%. Y en departamentos como Vaupés, Vichada o Guainía, el porcentaje cae por debajo del 8%.

Esa geografía de la desigualdad ha obligado a replantear la forma en que las universidades llegan al territorio. En ese contexto, la Fundación Universitaria Los Libertadores propone llevar educación superior a regiones históricamente excluidas, combinando sedes físicas, centros de experiencia y plataformas virtuales que permitan estudiar sin migrar o abandonar el trabajo.

¿Cómo la Fundación Universitaria Los Libertadores llega a los rincones de Colombia?

La rectora de la institución, Ángela María Merchán, explicó que "desde 2019 hemos acelerado la adopción de modelos a distancia, adaptándonos a las responsabilidades laborales y personales de nuestros estudiantes".

La tendencia nacional señala que la modalidad presencial descendió 3,44% entre 2021 y 2024, la educación virtual creció 55,36%. Hoy, según el Ministerio de Educación, el 22,82% de los estudiantes del país cursa programas virtuales.

Los jóvenes ya no ven la presencialidad como la única ruta hacia un título, y en regiones donde no existen universidades, la virtualidad es, literalmente, la puerta de entrada al futuro.

Para muchas familias, estas opciones representan algo más que un diploma. Significan no tener que enviar a los hijos a ciudades lejanas, no endeudarse para costear arriendos y transporte, y sobre todo, mantener talento joven en regiones que históricamente han perdido capital humano por falta de oportunidades.

Las carreras que ofrece La Fundación Universitaria Los Libertadores

Los Libertadores ha expandido su presencia territorial con la apertura de su sede en Cartagena, con nueve programas de pregrado y doce posgrados virtuales, marca un hito para una ciudad donde la oferta pública y privada aún es insuficiente para la demanda local.

A esto se suman más de 20 programas técnico-laborales en Cúcuta, Villavicencio y Turbaco, diseñados según las necesidades productivas de cada zona: turismo, educación infantil, diseño gráfico, mecánica automotriz, entre otros.