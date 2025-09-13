Conmoción: cantante e influencer fue asesinado al frente de la casa de su abuela

El entorno de la música y el entretenimiento se encuentra en shock en Uruguay debido a que un joven cantante e influencer fue asesinado el pasado 10 de septiembre de 2025.

Kevin Almada, que era conocido en la industria musical y en las redes sociales como El Negro Kevin, tenía 22 años y se hizo viral en su país tras lanzar su canción 'A lo baraja', que cuenta con 4,5 millones de reproducciones, recibió varios disparos al frente de su casa.

Este joven artista había tenido antecedentes legales e, incluso, estado en prisión. Sin embargo, tras esa experiencia, aseguró ante los medios de comunicación que no quería volver a estar involucrado en esos hechos, sino que quería crecer en su carrera musical.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de 'Negro Kevin', el joven cantante e influencer de Uruguay?

Según lo que han revelado las autoridades, el crimen de Kevin Almada, el cantante uruguayo, ocurrió en el barrio Tres Ombúes, en Montevideo, al frente de la casa de su abuela.

El artista habría tenido una discusión con un vecino por el tránsito de una moto sobre uno de los andenes del sector y recibido seis disparos con arma de fuego tras un fuerte cruce de palabras.

Después de este hecho, la comunidad alertó a la Policía de lo sucedido y, en el momento en el que los uniformados llegaron al lugar, encontraron al Negro Kevin sin signos vitales.

El hombre que le disparó al Negro Kevin, el cantante e influencer de Uruguay, se entregó

En un principio, según contaron los testigos del homicidio del cantante uruguayo, el hombre que disparó trató de huir por uno de los callejones del barrio.

Sin embargo, las autoridades revelaron que posteriormente se entregó y que ya se está adelantando la investigación correspondiente para proceder con la imputación.

El hombre que está bajo la custodia de las autoridades tiene 26 años y trabajaba en las áreas de la barbería y la construcción.