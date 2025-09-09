Llora la música: murió icónico cantante que marcó historia en el rock

La industria de la música se encuentra de luto porque uno de sus grandes exponentes en el rock falleció en Nashville, Estados Unidos.

Mark Volman, el cantante y compositor que en abril de 1974 nació en Los Ángeles, Estados Unidos, tenía 78 años y fue el cofundador de la banda The Turtles, una de las más icónicas de las décadas de los 60 y 70, partió de este mundo el pasado 5 de septiembre de 2025.

El estadounidense, junto a la banda en la que fue cofundador, lanzó en 1967 el éxito Happy Together, que se posicionó como uno de los más escuchados e, incluso, en ese mismo año alcanzó el primer lugar en Billboard Hot 100.

Desde el 2020, Mark Volman, el cantante y compositor de rock, batalló contra una demencia con cuerpos de Lewy, que le causó alucinaciones, temblores y un deterioro progresivo a nivel cognitivo.

Tras ese diagnóstico, Mark Volman tuvo que estar estrictamente medicado, pero la enfermedad neurodegenerativa continuó dejándole secuelas considerables.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Mark Volman, el icónico cantante de rock

Emily Volman, su pareja, confirmó su deceso a través de las redes sociales y le dio el último adiós con un sentido mensaje.

"Para ser honesta, ha sido muy difícil escribir un post sobre este hombre mágico, sin decir exactamente lo que todo el mundo ya sabe. Era ese bobo feliz, divertido, inteligente, generoso, amable, talentoso, gentil, creativo, trabajador y único. Él inspiró, fue mentor, entretuvo, amó, bailó, aprendió y experimentó", se inició escribiendo en el desgarrador mensaje.

"Resulta que me gané la lotería por ser la persona a la que eligió para hacer mucho de eso por una buena parte de su vida. No sé quién soy ahora sin él en vida, podría seguir y seguir sobre nuestras aventuras. Gracias por amarlo, no tanto como yo, por supuesto, pero lo has hecho bien", concluyó.

Estas fueron las reacciones de los seguidores de Mark Volman, el icónico cantante de rock, tras su muerte

Los fanáticos de Mark Volman continúan en shock y de luto con la noticia de su muerte. Por lo tanto, desde el pasado 5 de septiembre de 2025, han escrito múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Se te extrañará", "fuiste una gran fuerza e inspiración", "descansa en paz", "escucho su música cada vez que voy a la escuela" y "siento mucho esta pérdida", han sido algunas de las palabras expresadas.