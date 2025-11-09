CANAL RCN
Internacional

Luto en el cine: murió reconocido actor tras un trágico accidente

El actor había estado presente en una reunión en la noche anterior y las autoridades ya revelan una primera hipótesis.

Foto: Freepik.

septiembre 11 de 2025
02:12 p. m.
La industria del cine está llorando la pérdida de uno de sus actores más destacados de China, el importante país de Asia Oriental.

Yu Menglong, que no solo se desempeñó como actor, sino que también como cantante, falleció a sus 37 años.

La muerte del actor oriundo de Urumqi, China, ocurrió este 11 de septiembre de 2025, en horas de la madrugada, y fue confirmada por su estudio.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Yu Menglong, el reconocido actor de China?

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Yu Menglong estuvo presente en una reunión que se llevó a cabo en un edificio de Pekín y se fue a dormir por sus propios medios sobre las 2:00 de la mañana.

Sin embargo, alrededor de las 6:00 de la mañana, un transeúnte se percató de que había un cuerpo a las afueras del edificio y reportó el hallazgo ante la Policía.

Fue así como los investigadores llegaron al lugar de los hechos y, hasta el momento, han afirmado que, al parecer, el actor Yu Menglong se habría caído del edificio, pero que no se han encontrado pruebas relacionadas con un crimen.

En consecuencia, por ahora, la hipótesis más fuerte es que el actor chino se habría caído por accidente. No obstante, las investigaciones continuarán avanzando.

Los seguidores de Yu Menglong se encuentra de luto: estos han sido sus mensajes

Luego de que se confirmó la muerte de Yu Menglong, sus seguidores quedaron en shock y comenzaron a transmitir múltiples palabras de condolencias.

"Que Dios reconforte a su familia", "mi corazón está con sus seres queridos", "esta es una muy triste noticia", "hoy es un día muy difícil", "que descanse en paz", "mucha misericordia", "era un joven muy talentoso" y "fue un excelente actor", han sido algunos de los mensajes escritos.

 

 

