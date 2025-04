¿El papa Francisco le temía a la muerte? Esto reveló en una entrevista

El papa Francisco falleció a sus 88 años tras sufrir un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca irreversible. Todo esto ocurrió mientras que se encontraba en su residencia, en El Vaticano.

La muerte del papa Francisco fue confirmada con un ecocardiograma y se presentó exactamente a las 7:35 de Italia. Un día antes, el sumo pontífice había hecho una aparición pública en el Domingo de Resurrección.

En medio de esta coyuntura que tiene de luto al mundo católico, se recordó una entrevista que le realizó Infobae a Argentina al papa Francisco y en la que él confesó si le temía o no a la muerte. ¿Cuál fue su respuesta?

El papa Francisco aseguró que no le temía a la muerte

El 10 de marzo de 2023, el papa Francisco tuvo un diálogo con Infobae Argentina y dejó claro cuál era su pensamiento acerca de la muerte.

"No lo temo. Sé que va a venir y alguna vez que me pareció que había riesgo, me preparé. Esto ocurrió cuando tuve que hacerme la operación que era riesgosa", aseguró el papa Francisco.

"Le pedí al señor que no me agarre inconsciente y que al menos la vea venir. Dicen que es raro que exista el miedo a la muerte, el temor es verla venir para saber el fin", agregó el pontífice.

Además, el papa Francisco aseguró que creía que al momento de morir se ve una luz única y se siente una felicidad muy grande. Todo esto debido a que va a haber un encuentro con Dios.

Estas respuestas las emitió desde el minuto 31:38 hasta el 33:30 de este video:

¿Por qué estuvo hospitalizado el papa Francisco durante 38 días?

El 14 de febrero de 2025, el papa Francisco ingresó al hospital Gemelli de Roma, por problemas respiratorios. Los primeros exámenes médicos revelaron que padecía una bronquitis.

Sin embargo, su estado se fue poniendo crítico con el paso de los días y los especialistas informaron que también le habían detectado una neumonía bilateral. Por lo tanto, al pontífice tuvieron que administrarle oxígeno en múltiples ocasiones.