Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán

La operación fue denominada ‘Furia Épica’ y entre los objetivos se encuentra el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Irán
Foto: AFP

febrero 28 de 2026
06:55 a. m.
Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado 28 de febrero un ataque "de gran envergadura" contra Irán en su capital, Teherán, y en otras ciudades.

La operación denominada 'Furia Épica' se habría planeado durante meses y las primeras informaciones señalan que fueron golpeadas cientos de instalaciones militares.

Una operación para eliminar amenazas inminentes: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la operación pondría fin a una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y ofrecería a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.

"Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica", dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque.

El mandatario estadounidense pidió a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica que depusieran las armas, prometiéndoles que se les concedería inmunidad. La otra opción, según Trump, es "una muerte segura".

"Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística. Quedará totalmente aniquilada, de nuevo. Vamos a aniquilar su marina", puntualizó.

Es momento de sacudirse del yugo de la tiranía: Netanyahu tras ataques a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la operación busca "eliminar la amenaza existencial" que representa lrán.

Agregó que el ataque "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino. "Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní (...) se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y amante de la paz".

Según fuentes de seguridad, el operativo responde a la "aceleración" de la producción de misiles balísticos por parte de Irán y que continuará "tanto tiempo como sea necesario".

Los objetivos de la llamada operación 'Furia Épica', son principalmente el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masud Pezeshkian, según informó un funcionario de Israel.

