El Papa León XIV subasta una exclusiva BMW para construir escuela en Madagascar

El Papa León XIV se encuentra bajo la mirada expectante de la comunidad internacional, pues su gran influencia es de suma importancia en varios de los contextos actuales que requieren de su fe. Por esto, cientos de peregrinos se reúnen a diario para fortalecer su devoción por medio del vicario de Cristo.

RELACIONADO Las principales razones por las que lo pueden deportar de Estados Unidos

Papa León XIV subasta motocicleta BMW

En los días más recientes, la plaza de San Pedro se convirtió en el escenario de un acto que llenó de emoción y sorprendió al mundo entero, pues a su encuentro llegaron grupos pequeños de motociclistas que llamaron la atención por su icónica vestimenta en la que resaltaron sus jeans desgastados, pañoletas y chaquetas de cuero. No obstante, los detalles en sus atuendos sorprendieron ya que llevaban encima crucifijos, cristogramas e imágenes sagradas.

Se trataba de los ‘Jesús Bikers’ un grupo de motociclistas que en sus Harley - Davidson recorren el mundo para recaudar fondos en favor de las personas más desfavorecidas. Su objetivo fue llevar una motocicleta BMW, de referencia R18, ante el Papa León XIV para que fuera autografiada y bendecida.

Según Thomas Draxler, fundador del grupo, dicha motocicleta será donada a las Obras Misionales Pontificias en Austria para luego ser subastada. Dichos ingresos de la venta serán destinados para financiar la construcción de una escuela en un pueblo de la diócesis de Ihosy, en Madagascar.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas elogiaron el acto del Papa al subir a la motocicleta, ser autografiado en la misma y después bendecirla, generando así todo un acto de fe y devoción.

Foto: Vatican Media

Situación de los niños en Madagascar

Según Karl Wallner, director nacional de Missio Austria, dicho acto representó un gran regalo para la comunidad ya que se espera poder conseguir recursos para los niños de la isla africana, quienes se ven obligados a trabajar en minas de mica. Este material suele ser utilizado en la industria cosmética, de pintura o talleres por lo que los menores suelen arriesgar sus vidas, diariamente, al exponerse a sustancias tóxicas.

“La bendición del Santo Padre ha sido para nosotros un gran regalo porque nos da aún más fuerza para devolver la dignidad a esos niños que, en la isla africana, en lugar de aprender a leer y escribir, son explotados para trabajar en las minas”, explicó Wallner para Vatican News.