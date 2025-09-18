Las principales razones por las que lo pueden deportar de Estados Unidos

Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos, ya sea por turismo, estudios o negocios, es fundamental conocer las normativas migratorias que rigen la entrada y permanencia en el país.

El desconocimiento de la ley no exime de las consecuencias, y un error, por pequeño que parezca, puede llevar a una sanción tan severa como la deportación.

Conocer las razones por las que lo pueden deportar de Estados Unidos es un paso esencial para garantizar una estancia segura y legal.

Las infracciones más comunes por lo que lo pueden deportar de EE.UU.

Una de las infracciones más comunes, y a la vez más graves, es la permanencia ilegal. Esto ocurre cuando una persona se queda en el país más tiempo del autorizado por su visa o permiso de entrada.

Es crucial estar al tanto de las fechas de vencimiento para evitar el estatus de "ilegal", ya que una vez que se excede el período permitido, el riesgo de ser detenido y expulsado aumenta significativamente.

Las autoridades migratorias tienen acceso a los registros de entrada y salida, por lo que este tipo de violaciones son detectadas con facilidad.

Violación de visa de EE.UU. y delitos: los riesgos que debe evitar

Otra de las razones por las que lo pueden deportar de Estados Unidos es la violación de los términos de la visa.

Cada tipo de visado tiene un propósito específico: una visa de turista, por ejemplo, está diseñada para visitas de ocio y no permite trabajar. Del mismo modo, una visa de estudiante tiene sus propias restricciones.

Si las autoridades descubren que una persona está llevando a cabo actividades no autorizadas, como trabajar sin permiso o estudiar con la visa equivocada, la sanción puede ser la deportación y la prohibición de reingresar al país por un largo período.

Finalmente, la comisión de delitos es una de las razones por las que lo pueden deportar de Estados Unidos más serias.

Ciertos crímenes, sin importar su gravedad, tienen consecuencias migratorias directas. Delitos como el tráfico de drogas, la violencia de género, el fraude, y hasta infracciones menores, pueden ser suficientes para que las autoridades inicien un proceso de deportación.

La legislación estadounidense es estricta en este sentido, y cualquier historial criminal, incluso si parece menor, puede ser un factor determinante para la expulsión. Por ello, se recomienda a los visitantes y residentes mantener un comportamiento ejemplar para evitar poner en riesgo su estatus migratorio.