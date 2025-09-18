Panamá propone ambicioso proyecto para reforzar comercio entre EE. UU. y Asia

La Autoridad del Canal de Panamá inició en las recientes horas conversaciones con 23 empresas del sector energético para avanzar en un ambicioso proyecto de infraestructura: la construcción de un gasoducto de 77 kilómetros que correrá paralelo a la vía interoceánica.

Panamá lanza proyecto para transportar combustible de EE. UU.

Esto, con el objetivo de facilitar el transporte de gas licuado de petróleo desde la costa este de Estados Unidos hacia Asia.

El proyecto, previsto para comenzar su construcción en 2027, busca responder a la creciente demanda asiática de propano, butano y etano, una tendencia que, según estimaciones del administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, se duplicará en los próximos diez años.

En declaraciones recientes, Vásquez advirtió que, de no materializarse esta obra, podrían surgir rutas alternativas que le resten relevancia estratégica a Panamá en el comercio energético global.

La ACP organizó un evento en la ciudad de Panamá como primer acercamiento formal al mercado, al que asistieron más de 45 representantes de compañías energéticas internacionales.

Entre las 23 empresas interesadas figuran gigantes como Shell y ExxonMobil, lo que confirma el atractivo global del proyecto.

Según la ACP, el costo de la infraestructura oscilará entre los 2.000 y 8.000 millones de dólares, dependiendo de si se opta por transportar los tres gases o solo algunos de ellos.

El combustible sería recibido en el Caribe panameño, cruzaría el istmo por el gasoducto, y sería luego reembarcado en el Pacífico con rumbo a destinos como China, Japón y Corea del Sur.

El gasoducto permitiría transportar hasta 2,5 millones de barriles diarios de carburantes, una cifra significativa que reforzaría la posición de Panamá como nodo logístico de primer orden en el comercio energético mundial.

Esta obra, además, surge en un contexto en el que la participación del Canal de Panamá en el transporte de gas licuado hacia Asia ha disminuido: hasta 2023, más del 90% del propano, butano y etano enviados desde EE. UU. a Asia utilizaban la ruta canalera, pero ese porcentaje ha venido cayendo.

La ACP prevé seleccionar al concesionario del proyecto en el cuarto trimestre de 2026.

De concretarse, este gasoducto se convertiría en una pieza clave para capitalizar la creciente industrialización de países como India y la expansión de la capacidad exportadora de gas por parte de Estados Unidos.

Desde su inauguración por Estados Unidos en 1914, el Canal de Panamá ha sido una arteria vital para el comercio marítimo mundial.

Actualmente, conecta más de 1.900 puertos en 170 países y mueve cerca del 5% del comercio global, con Estados Unidos y China como sus principales usuarios.