Este fue el último mensaje de Vielka Pulido, la influencer de 21 años asesinada en México

El pasado miércoles 3 de abril, se conocieron detalles de un trágico caso que tuvo lugar en México. La información suministrada por las autoridades confirmó la muerte de Vielka Pulido, una joven creadora de contenido de tan solo 21 años, residente de México junto a su pareja. El trágico incidente tuvo lugar a las afueras de un gimnasio en la ciudad de Puebla.

Según información del caso, la joven y su compañero sentimental habían salido del lugar y procedían a subirse a su automóvil cuando, sin esperarlo, fueron sorprendidos por sujetos que sin mediar palabra abrieron fuego contra ellos. Al parecer, les dispararon más de 10 veces, como consecuencia, ambos perdieron la vida en el lugar.

Pulido y su novio, estaban abordando un vehículo BMW cuando ocurrió el asesinato y los responsables del asesinato también se movilizaban en un automóvil.

El último mensaje de la influencer Vielka Pulido

La impactante noticia ha dejado consternados a los seguidores de la joven, sobre todo tras su última publicación. Según información compartida por el diario El Tiempo, la creadora de contenido, dos días antes de su muerte, exactamente el pasado 1 de marzo, había compartido un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Threads: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no me atinan”.

Más sobre este caso: Revelan detalles del asesinato de la influencer mexicana Vielka Pulido y su novio

Tras conocerse los detalles de este crimen, la Fiscalía General del Estado de Puebla desplegó un equipo de trabajo para adelantar las labores de investigación pertinentes que permitan esclarecer el motivo por el cual fueron asesinadas estas dos personas.

Adicionalmente, revelaron la identidad del novio de la influencer, quien tenía 38 años.

“Con respecto a la privación de la vida de dos personas, identificadas como Vielka Elideth A., de 21 años, y Joel Abraham S., de 38 años, ocurrida en la zona de Calzada Zavaleta”.

Lo que se sabe sobre la investigación del caso

En su comunicado, la Fiscalía también detalló que ya fueron realizadas varios procedimientos como la necropsia de los cuerpos y el procesamiento del lugar del suceso. Además, que “en el lugar, el personal de la Fiscalía de Puebla localizó diversos indicios, entre ellos, 20 elementos balísticos calibre 9 milímetros y seis calibres de 45 milímetros”.

Entretanto, videos captados por cámaras de seguridad y compartidos en redes sociales dejan ver el momento exacto en el que la pareja es atacada. Las imágenes muestran cuando sobre las 10 de la mañana, la pareja salía del gimnasio y caminaba hacia el vehículo, el novio abrió la puerta y la influencer abordó el puesto del copiloto, tiempo después se acerca un carro particular, pequeño y de color gris, se detiene frente a ellos y dispara.