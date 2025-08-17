Elecciones en Bolivia: Samuel Doria y Jorge Tuto Quiroga se disputan la Presidencia

Los bolivianos este domingo 17 de agosto en un país desabastecido de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años.

Más de 7,9 millones de bolivianos están llamados a elegir entre ocho candidatos presidenciales y a renovar el Congreso de 166 miembros.

La jornada inició a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde. El millonario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga de 65 parten con holgada ventaja entre los ocho aspirantes.

Samuel Doria y Jorge Tuto Quiroga se disputan la Presidencia de Bolivia

Prácticamente empatados en las encuestas, ambos disputarían una segunda vuelta el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas. El oficialista Eduardo del Castillo y el izquierdista y jefe del Senado, Andrónico Rodríguez, marchan rezagados.

El cambio parece inminente ante la difícil situación económica que la mayoría achaca al gobierno de Arce.

Durante su administración, Bolivia, otrora rico productor de gas, y con importantes recursos de litio por explotar, casi agotó sus reservas en dólares en los onerosos subsidios a los combustibles que llegan a los 11,3 millones de habitantes.

Doria Medina y Quiroga encarnan el deseo de ruptura. Sus propuestas confluyen: implantar una economía de mercado y desmontar el modelo que implantó el MAS.

RELACIONADO Anulan la orden de captura contra Evo Morales por caso de presunta trata de personas

Las promesas de los dos candidatos que lideran las encuestas

Samuel Doria promete un plan de choque de 100 días: "vamos a recobrar la estabilidad económica y después hacer una serie de cambios profundos en Bolivia para salir del estatismo”.

El empresario hizo fortuna en la industria del cemento, el sector hotelero y en el de las comidas rápidas.

Jorge Tuto Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los 1970 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer.

Anticipa un remezón: "Vamos a cambiar todo, absolutamente todo. Son 20 años perdidos".

Ambos fracasaron en más de un intento en llegar a la presidencia. También los junta su propósito de que Evo Morales rinda cuentas ante la justicia.