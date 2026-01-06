CANAL RCN
Internacional

“Transformar la vida”: se conoció un nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde prisión

Al igual que los más recientes, Maduro citó a referencias religiosas de la Biblia.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP

Noticias RCN

junio 01 de 2026
10:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo 3 de junio se cumplirán los primeros seis meses desde que Estados Unidos efectuó la captura de Nicolás Maduro. La operación Resolución Absoluta quedó para la historia.

Diputada chavista aseguró que Maduro regresará a Venezuela
RELACIONADO

Diputada chavista aseguró que Maduro regresará a Venezuela

Durante el segundo semestre de 2025, hubo incertidumbre acerca del desenlace que tendría el despliegue militar que impulsó la administración de Donald Trump en las aguas del Caribe y Pacífico.

¿Cuántos meses lleva Maduro preso?

Los buques y aeronaves más importantes de Estados Unidos se situaron para destruir las llamadas narcolanchas que tenían intenciones de llegar al país norteamericano con drogas.

Sin embargo, fue la antesala de la operación del sábado 3 de enero de 2026. Las unidades militares ingresaron a suelo venezolano y atacaron puntos estratégicos. Estando en Fuerte Tiuna, llegaron hasta donde estaba Maduro y lo arrestaron junto a su esposa Cilia Flores.

La principal cabeza del régimen ha comparecido en dos oportunidades (5 de enero y 26 de marzo) ante el juez de Manhattan, Alvin Hellerstein. En la primera audiencia, según contaron los testigos, tuvo una actitud retadora en la que recalcó que era el presidente legítimo de Venezuela.

¿Cuándo será la tercera audiencia?

El comportamiento cambió en la segunda, con un perfil más reservado. Para ese momento, ya estaba privado de la libertad en un centro penitenciario de Nueva York, donde han contado que se la pasa leyendo la Biblia.

El chavismo empieza a borrar a Maduro en una Venezuela bajo presión de EEUU
RELACIONADO

El chavismo empieza a borrar a Maduro en una Venezuela bajo presión de EEUU

A pesar de estar tras las rejas, la cuenta de Maduro en X ha estado activa. El último mensaje lo publicó en la mañana del domingo 31 de mayo, recordando el evangelio de Mateo.

“Esa palabra nos llama a ser discípulos de gran causa: transformar la vida con valores, con fe, con servicio, con verdad y con amor, para que sea humana la humanidad”, afirmó el venezolano.

Cabe mencionar que el próximo martes 30 de junio se desarrollará la tercera audiencia en la sala 14 letra D del tribunal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Israel ordena ataques en el sur de Beirut en medio de escalada militar y tensión diplomática global

Nueva York

Incidente en centro de detención para migrantes obliga a declarar un toque de queda cerca a Nueva York

Donald Trump

Le recomiendan a Donald Trump bajar de peso, cambiar la alimentación y hacer ejercicio

Otras Noticias

Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia recibió capacitación de Wilmar Roldán e Imar Machado

La selección Colombia sigue preparándose para lo que será el Mundial y esta fue la capacitación que recibió.

Abelardo de la Espriella

"¿Ahora sí?": Abelardo de la Espriella aceptó debatir con Iván Cepeda y lanzó duro ataque

El candidato presidencial respondió al emplazamiento hecho por Iván Cepeda para realizar un debate de cara a la segunda vuelta.

Davivienda

Davivienda pone a la venta casas, apartamentos y otras propiedades en junio: van desde los cinco millones

Astrología

"Fuerte": Mhoni Vidente reveló predicción para junio de 2026

Salud mental

Las señales silenciosas del agotamiento emocional