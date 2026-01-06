“Transformar la vida”: se conoció un nuevo mensaje de Nicolás Maduro desde prisión

El próximo 3 de junio se cumplirán los primeros seis meses desde que Estados Unidos efectuó la captura de Nicolás Maduro. La operación Resolución Absoluta quedó para la historia.

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Durante el segundo semestre de 2025, hubo incertidumbre acerca del desenlace que tendría el despliegue militar que impulsó la administración de Donald Trump en las aguas del Caribe y Pacífico.

¿Cuántos meses lleva Maduro preso?

Los buques y aeronaves más importantes de Estados Unidos se situaron para destruir las llamadas narcolanchas que tenían intenciones de llegar al país norteamericano con drogas.

Sin embargo, fue la antesala de la operación del sábado 3 de enero de 2026. Las unidades militares ingresaron a suelo venezolano y atacaron puntos estratégicos. Estando en Fuerte Tiuna, llegaron hasta donde estaba Maduro y lo arrestaron junto a su esposa Cilia Flores.

La principal cabeza del régimen ha comparecido en dos oportunidades (5 de enero y 26 de marzo) ante el juez de Manhattan, Alvin Hellerstein. En la primera audiencia, según contaron los testigos, tuvo una actitud retadora en la que recalcó que era el presidente legítimo de Venezuela.

¿Cuándo será la tercera audiencia?

El comportamiento cambió en la segunda, con un perfil más reservado. Para ese momento, ya estaba privado de la libertad en un centro penitenciario de Nueva York, donde han contado que se la pasa leyendo la Biblia.

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A pesar de estar tras las rejas, la cuenta de Maduro en X ha estado activa. El último mensaje lo publicó en la mañana del domingo 31 de mayo, recordando el evangelio de Mateo.

“Esa palabra nos llama a ser discípulos de gran causa: transformar la vida con valores, con fe, con servicio, con verdad y con amor, para que sea humana la humanidad”, afirmó el venezolano.

Cabe mencionar que el próximo martes 30 de junio se desarrollará la tercera audiencia en la sala 14 letra D del tribunal.