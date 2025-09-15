Maduro denuncia presunta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela

Nicolás Maduro advirtió este lunes una presunta “agresión militar” por parte de Estados Unidos. Según el mandatario, el país sudamericano se encuentra amparado por el derecho internacional para responder a cualquier eventual ataque.

Maduro afirma que EE. UU. prepara “agresión” de contra Venezuela

Las declaraciones de Maduro se producen en medio del despliegue de ocho buques estadounidenses en aguas del Caribe sur, como parte de un operativo antinarcóticos impulsado por Washington.

La administración norteamericana acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

“Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, manifestó Nicolás en una rueda de prensa con medios internacionales.

Maduro agregó que las comunicaciones oficiales con el gobierno de Estados Unidos se encuentran “deshechas” y responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de promover “la muerte y la guerra”.

Rubio, por su parte, había tildado la semana pasada al líder venezolano de “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Este lunes, en entrevista con Fox News, aseguró que Maduro representa “una amenaza directa para la seguridad nacional” de Estados Unidos, debido a los presuntos delitos de narcotráfico que se le atribuyen.

Frente a este panorama, el gobierno venezolano desplegó recientemente a 25.000 efectivos militares en zonas fronterizas con Colombia y en la región del Caribe.

Estados Unidos estaría planeando atacar a Venezuela: Nicolás Maduro

Además, convocó a la Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por civiles, a mantenerse en alistamiento para reforzar la defensa ante una eventual invasión.

El fin de semana, Caracas denunció que tripulantes del destructor estadounidense USS Jason Dunham retuvieron durante ocho horas a un buque atunero venezolano en aguas del Caribe.

A ello se suma la acusación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que en agosto se triplicó el número de vuelos de aviones espía de Estados Unidos sobre territorio venezolano.