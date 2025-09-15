CANAL RCN
Internacional

Maduro denuncia presunta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela

Según Maduro, el país sudamericano se encuentra amparado por el derecho internacional para responder a cualquier eventual ataque.

Maduro volvió a cambiar la fecha de la Navidad en Venezuela ¿Cuándo es este año?
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nicolás Maduro advirtió este lunes una presunta “agresión militar” por parte de Estados Unidos. Según el mandatario, el país sudamericano se encuentra amparado por el derecho internacional para responder a cualquier eventual ataque.

Alto funcionario del régimen de Maduro asegura que aumentaron los vuelos de inteligencia de EE. UU.
RELACIONADO

Alto funcionario del régimen de Maduro asegura que aumentaron los vuelos de inteligencia de EE. UU.

Maduro afirma que EE. UU. prepara “agresión” de contra Venezuela

Las declaraciones de Maduro se producen en medio del despliegue de ocho buques estadounidenses en aguas del Caribe sur, como parte de un operativo antinarcóticos impulsado por Washington.

La administración norteamericana acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

“Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, manifestó Nicolás en una rueda de prensa con medios internacionales.

Maduro agregó que las comunicaciones oficiales con el gobierno de Estados Unidos se encuentran “deshechas” y responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, de promover “la muerte y la guerra”.

Rubio, por su parte, había tildado la semana pasada al líder venezolano de “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Este lunes, en entrevista con Fox News, aseguró que Maduro representa “una amenaza directa para la seguridad nacional” de Estados Unidos, debido a los presuntos delitos de narcotráfico que se le atribuyen.

Frente a este panorama, el gobierno venezolano desplegó recientemente a 25.000 efectivos militares en zonas fronterizas con Colombia y en la región del Caribe.

Menor habría sido engañada por red de trata para viajar a Venezuela y murió en extrañas circunstancias
RELACIONADO

Menor habría sido engañada por red de trata para viajar a Venezuela y murió en extrañas circunstancias

Estados Unidos estaría planeando atacar a Venezuela: Nicolás Maduro

Además, convocó a la Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por civiles, a mantenerse en alistamiento para reforzar la defensa ante una eventual invasión.

El fin de semana, Caracas denunció que tripulantes del destructor estadounidense USS Jason Dunham retuvieron durante ocho horas a un buque atunero venezolano en aguas del Caribe.

A ello se suma la acusación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien aseguró que en agosto se triplicó el número de vuelos de aviones espía de Estados Unidos sobre territorio venezolano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Irlanda

Inició el juicio contra el Soldado F, implicado en la masacre de Bloody Sunday

España

Siguen encontrándose víctimas fatales bajo los escombros de bar que explotó en Madrid

Estados Unidos

Agentes de migración habrían dejado abandonados a dos niños en una carretera de los EE. UU. tras arrestar a sus padres

Otras Noticias

Karol G

Karol G recibe conmovedora carta de su mejor amigo: ¿se despidió de su amistad?

La artista hizo historia al desatar millones de reacciones en redes sociales tras su presentación en el Vaticano.

Aeropuerto El Dorado

Hombre fue condenado a 10 años por ocultar 100.000 dólares en maleta doble fondo

La Sala Penal también le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales vigentes.

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 15 de septiembre de 2025: números ganadores

Redes sociales

Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez tras error Nacional con los extranjeros: "Alrededor de Gandolfi hay 17.000 tipos"