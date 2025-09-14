¿El búnker secreto de Nicolás Maduro?: exfuncionario de Trump revela imagen y detalles de la construcción

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, un exfuncionario de la administración de Donald Trump reveló una supuesta imagen satelital del búnker de Nicolás Maduro, construido como medida de protección ante un eventual ataque militar. La filtración ha generado debate internacional y reavivado las sospechas sobre las estrategias defensivas del régimen venezolano.

Marshall Billingslea, quien ocupó altos cargos en el Departamento del Tesoro y el Pentágono durante el primer gobierno de Trump, publicó la fotografía y detalló las características de la instalación, presuntamente ubicada bajo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. El objetivo principal del refugio sería garantizar la supervivencia y evacuación aérea de Maduro y su círculo más cercano.

Características del supuesto búnker de Nicolás Maduro

De acuerdo con Billingslea, el búnker secreto de Maduro tendría una infraestructura de gran escala, diseñada para resistir un prolongado asedio. Entre sus especificaciones destacan:

Más de cinco niveles subterráneos a 40 metros de profundidad.

Superficie de aproximadamente 15,000 m².

Sala de estar equipada con sistemas de videoconferencia (VTC).

Alojamiento para altos funcionarios del régimen.

Gimnasio, cocina para abastecer a 150 personas durante cuatro meses y sistema de oxígeno para 25 días.

Seguridad de origen cubano y conexión directa con el hangar presidencial.

La ubicación estratégica bajo el aeropuerto permitiría una rápida evacuación aérea en caso de ataque, un aspecto clave en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el llamado Cartel de los Soles.

El contexto del despliegue militar en el Caribe

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha sido interpretado como una presión directa contra el régimen de Maduro. En respuesta, el gobierno venezolano ha instado a su población a prepararse para un posible conflicto, mientras refuerza sus estructuras de seguridad interna.

La revelación del supuesto refugio refuerza las sospechas sobre la vulnerabilidad que percibe el régimen frente a una eventual intervención. Aunque el gobierno venezolano no se ha pronunciado oficialmente sobre las imágenes, el tema se ha instalado en el debate público y geopolítico.