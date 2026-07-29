Trump anunció una millonaria renovación para el aeropuerto de Washington: ¿cuánto dinero será invertido?

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado una serie de proyectos para remodelar algunos de los lugares más emblemáticos de Washington.

Ahora, el mandatario puso su atención en el Aeropuerto Internacional Dulles, una de las principales puertas de entrada al país, con un plan que busca modernizar por completo sus instalaciones.

¿En qué consiste el proyecto de renovación del aeropuerto de Washington?

Donald Trump anunció una inversión de 22.500 millones de dólares para transformar el Aeropuerto Internacional Dulles, ubicado a unos 40 kilómetros de Washington D. C.

Durante la presentación del proyecto en el Despacho Oval, el mandatario exhibió mapas y bocetos de las futuras obras, que contemplan la construcción de nuevas terminales y un gigantesco estacionamiento para mejorar la capacidad y la experiencia de los viajeros.

Según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy, parte de la financiación será asumida por United Airlines, la aerolínea que concentra la mayoría de los vuelos que operan desde esta terminal aérea.

¿Por qué Trump quiere remodelar este aeropuerto?

Durante el anuncio, Trump aseguró que el Aeropuerto Internacional Dulles es considerado "uno de los peores aeropuertos del mundo", una afirmación con la que justificó la necesidad de ejecutar una renovación integral.

El mandatario aseguró que su objetivo es convertir esta terminal aérea en una de las mejores del mundo, modernizando una infraestructura inaugurada en 1962 y reconocida por su diseño de hormigón blanco y grandes superficies de vidrio.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los usuarios a lo largo de los años es su sistema de transporte interno de pasajeros, que aún utiliza antiguos vehículos especiales para trasladar a los viajeros entre algunas áreas del aeropuerto.

¿Qué tan importante es el Aeropuerto Internacional Dulles?

Dulles es el principal aeropuerto internacional que presta servicio al área metropolitana de Washington y, de acuerdo con las cifras presentadas durante el anuncio, más de 29 millones de pasajeros lo utilizaron en 2025, la cifra más alta registrada en su historia.

Por esta razón, la modernización busca responder al crecimiento del tráfico aéreo y mejorar la infraestructura de una de las terminales más importantes de Estados Unidos.