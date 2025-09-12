CANAL RCN
Internacional

Cámara baja de Brasil debate proyecto que reduciría drásticamente la condena de Jair Bolsonaro

De aprobarse en la cámara baja y posteriormente en el Senado, la condena de Bolsonaro podría pasar de 27 años y tres meses.

Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

diciembre 09 de 2025
09:20 p. m.
La Cámara de Diputados de Brasil se apresta a votar este martes un proyecto de ley que podría reducir de manera significativa la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las elecciones de 2022.

El texto, introducido en el orden del día del plenario, plantea una disminución de penas para varios delitos, incluido el de golpe de Estado. De aprobarse en la cámara baja y posteriormente en el Senado, la condena de Bolsonaro podría pasar de 27 años y tres meses a cerca de dos años y cuatro meses, según explicó el parlamentario Paulinho da Força, impulsor de la iniciativa. La decisión final sobre el cálculo de la pena quedaría en manos del poder judicial.

Sesión caótica y boicot

La discusión se desarrolló en medio de una sesión marcada por la confusión. El legislador oficialista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza tras denunciar una “ofensiva golpista” a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara.

La transmisión oficial fue interrumpida, los periodistas fueron retirados del recinto y se registraron empujones y forcejeos. La Federación de Periodistas de Brasil repudió “vehementemente” los hechos de violencia contra algunos de sus profesionales.

Reacciones políticas

La inclusión del proyecto fue celebrada por la oposición de derecha, mayoritaria en la cámara baja. “Como no logramos construir el ambiente político y los votos necesarios para votar la amnistía, el primer paso para alcanzar nuestro objetivo será la reducción de penas”, afirmó el diputado Sóstenes Cavalcante.

El oficialismo, en cambio, calificó la propuesta como “inaceptable”. “Toda ley tiene que ser general. Estamos haciendo claramente una ley específica para beneficiar a Bolsonaro”, señaló el líder del partido de Lula, Lindbergh Farias.

El proyecto había estado detenido varios meses en el Congreso, pero recobró impulso tras el anuncio de la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario. Aunque el domingo sugirió que podría retirar su postulación a cambio de una amnistía para su padre, este martes aseguró que su candidatura para 2026 es “irreversible”.

Bolsonaro, de 70 años, sufre secuelas permanentes de la puñalada en el abdomen que recibió en 2018 durante un acto de campaña. La eventual aprobación del proyecto también beneficiaría a más de un centenar de sus seguidores encarcelados por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

