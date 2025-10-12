CANAL RCN
Pequeño de 5 años fue hallado solo y pidiendo auxilio dentro de una casa en la comuna 13 de Medellín

El menor fue encontrado abandonado en una vivienda del barrio Juan XXIII.

diciembre 10 de 2025
07:59 a. m.
En horas de la noche del 9 de diciembre, se levantó una alarma por un posible episodio de abandono infantil en la comuna 13, San Javier, después de que un niño de 5 años fuera encontrado completamente solo dentro de una vivienda del sector La Quiebra, en el barrio Juan XXIII.

Los llamados de auxilio del menor fueron los que a la comunidad y pusieron en marcha una rápida intervención institucional.

Menor fue hallado abandonado en una casa de la comuna 13 de Medellín

Según el reporte entregado por las autoridades, una patrulla de vigilancia de la Policía Nacional llegó hasta la vivienda señalada tras recibir información sobre un niño que gritaba pidiendo ayuda desde el interior del inmueble.

Al verificar la situación, los uniformados confirmaron que el menor estaba solo, sin adultos responsables en la casa y sin datos sobre el paradero de sus padres o cuidadores.

Ante esto, los policías activaron de inmediato el protocolo de protección para garantizar la seguridad del niño.

¿Qué se sabe del niño hallado solo y pidiendo ayuda desde una vivienda de la comuna 13?

El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia acudió al sitio indicado por la patrulla, recibió al menor en vía pública y lo trasladó hacia la Comisaría de Familia de Emergencia, donde se inició el proceso correspondiente de restablecimiento de derechos.

La Administración Distrital señaló que el menor fue atendido de manera prioritaria, siguiendo los parámetros establecidos para los casos catalogados como presunto abandono.

Las autoridades confirmaron que el niño quedó bajo la custodia de la entidad competente mientras se adelantan los procedimientos legales y administrativos previstos para estas situaciones.

Finalmente, en su comunicado, la Alcaldía de Medellín reiteró el compromiso con la protección de la niñez, recordando que ningún niño, niña o adolescente debe permanecer desprotegido ni expuesto a entornos que puedan derivar en vulneración de sus derechos.

