CANAL RCN
Internacional

EE. UU. se quedaría con el 55% del petróleo de una nueva empresa en Venezuela: así funcionaría el millonario acuerdo

Esto es lo que se sabe del millonario pacto y lo que contempla.

Acuerdo petrolero
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Estados Unidos confirmó oficialmente cómo funcionará el acuerdo petrolero que negoció con Venezuela y que le permitirá a Washington tener una participación mayoritaria en una nueva empresa privada creada para explotar parte de las reservas de crudo del país.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Estado, Estados Unidos tendrá el 55% de la producción efectiva de esta nueva compañía conjunta.

“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota
RELACIONADO

“Me quedé sin familia”: perrita fue abandonada en un parque de Bogotá con una desgarradora nota

La empresa será creada con participación del Gobierno estadounidense y de un operador privado con amplia experiencia en Venezuela.

El proyecto apunta a explotar una gigantesca cantidad de petróleo y, según Washington, convertiría a esta compañía en la segunda mayor empresa petrolera privada del mundo por reservas.

¿De cuánto petróleo se habla en el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela?

El acuerdo contempla yacimientos que reúnen aproximadamente 63.000 millones de barriles de reservas probadas. En la descripción general del acuerdo, el Departamento de Estado habla además de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela.

Con este volumen, la nueva entidad se convertiría, según Estados Unidos, en la segunda mayor titular corporativa de reservas probadas del mundo, únicamente por detrás de Saudi Aramco.

Es decir, no se trata de una operación sobre unos cuantos campos petroleros, sino de un proyecto que involucra una de las mayores concentraciones de reservas de crudo del planeta.

¿Cómo funcionaría ese 55% para Estados Unidos?

El Gobierno estadounidense explicó que su participación mayoritaria se garantizará mediante dos mecanismos.

  • Por un lado, tendrá una participación accionarial en la nueva compañía.
  • Por otro, contará con la compra de petróleo a precio de costo, lo que le permitirá asegurar parte del valor generado por la producción.
Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?
RELACIONADO

Mujer estranguló a sus tres hijos y aseguró que una voz le ordenó hacerlo: ¿qué es la psicosis posparto?

De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos se habría asegurado más de la mitad del valor de este nuevo gigante petrolero mediante esta combinación.

La operación, además, fue negociada bajo la premisa de que no representará un costo para los contribuyentes estadounidenses.

¿Quién podrá explotar estos campos y durante cuánto tiempo?

Según la información oficial entregada por Washington, con el respaldo de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez concedió a una empresa privada concesiones de 100 años para explotar los yacimientos incluidos en el acuerdo.

¿Qué recibirá Estados Unidos a cambio de su participación?

Además de la participación en la compañía, Washington busca garantizar un suministro estable de petróleo a precio de costo. Según el Departamento de Estado, ese crudo tendrá dos destinos principales.

Datos curiosos para entender la arrasadora avalancha entre Nepal y Tíbet
RELACIONADO

Datos curiosos para entender la arrasadora avalancha entre Nepal y Tíbet

Una parte será utilizada para reponer la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, mientras que otra estará destinada a atender las necesidades de abastecimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

¿Qué gana Venezuela con este millonario negocio?

El acuerdo también busca impulsar nuevamente la explotación de las reservas petroleras venezolanas. Es decir, el proyecto supone la llegada de inversión y la participación de un operador privado con experiencia para desarrollar los campos incluidos en el acuerdo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

“Sacar ese petróleo y traerlo. Estamos hablando de millones”: Trump sobre acuerdo con Venezuela

Artistas

Famoso creador de contenido murió en grave accidente de moto

Artistas

Reconocido actor murió de manera repentina

Otras Noticias

Bogotá

Multas millonarias por modificar obras de Rogelio Salmona en Bogotá: esto se sabe

El Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá advierte graves sanciones y multas a quienes modifiquen la obra del arquitecto Rogelio Salmona.

Artistas

Video: Orlando Liñán sufrió aparatosa caída en pleno concierto

El cantante vallenato perdió el equilibrio durante una presentación en Bolívar y terminó cayendo de la tarima ante la mirada de los asistentes.

Electricidad

Gobierno anuncia medidas para ahorrar energía: multa a quienes consuman más

Vuelta a España

UAE revela qué provocó la dura caída de Tadej Pogačar en La Vuelta a España

Enfermedades

¿Mareo o vértigo? Estas son las diferencias y sus causas