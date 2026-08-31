EE. UU. se quedaría con el 55% del petróleo de una nueva empresa en Venezuela: así funcionaría el millonario acuerdo

Estados Unidos confirmó oficialmente cómo funcionará el acuerdo petrolero que negoció con Venezuela y que le permitirá a Washington tener una participación mayoritaria en una nueva empresa privada creada para explotar parte de las reservas de crudo del país.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Estado, Estados Unidos tendrá el 55% de la producción efectiva de esta nueva compañía conjunta.

La empresa será creada con participación del Gobierno estadounidense y de un operador privado con amplia experiencia en Venezuela.

El proyecto apunta a explotar una gigantesca cantidad de petróleo y, según Washington, convertiría a esta compañía en la segunda mayor empresa petrolera privada del mundo por reservas.

¿De cuánto petróleo se habla en el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela?

El acuerdo contempla yacimientos que reúnen aproximadamente 63.000 millones de barriles de reservas probadas. En la descripción general del acuerdo, el Departamento de Estado habla además de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela.

Con este volumen, la nueva entidad se convertiría, según Estados Unidos, en la segunda mayor titular corporativa de reservas probadas del mundo, únicamente por detrás de Saudi Aramco.

Es decir, no se trata de una operación sobre unos cuantos campos petroleros, sino de un proyecto que involucra una de las mayores concentraciones de reservas de crudo del planeta.

¿Cómo funcionaría ese 55% para Estados Unidos?

El Gobierno estadounidense explicó que su participación mayoritaria se garantizará mediante dos mecanismos.

Por un lado, tendrá una participación accionarial en la nueva compañía.

Por otro, contará con la compra de petróleo a precio de costo, lo que le permitirá asegurar parte del valor generado por la producción.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos se habría asegurado más de la mitad del valor de este nuevo gigante petrolero mediante esta combinación.

La operación, además, fue negociada bajo la premisa de que no representará un costo para los contribuyentes estadounidenses.

¿Quién podrá explotar estos campos y durante cuánto tiempo?

Según la información oficial entregada por Washington, con el respaldo de Estados Unidos, la presidenta interina Delcy Rodríguez concedió a una empresa privada concesiones de 100 años para explotar los yacimientos incluidos en el acuerdo.

¿Qué recibirá Estados Unidos a cambio de su participación?

Además de la participación en la compañía, Washington busca garantizar un suministro estable de petróleo a precio de costo. Según el Departamento de Estado, ese crudo tendrá dos destinos principales.

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Una parte será utilizada para reponer la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, mientras que otra estará destinada a atender las necesidades de abastecimiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

¿Qué gana Venezuela con este millonario negocio?

El acuerdo también busca impulsar nuevamente la explotación de las reservas petroleras venezolanas. Es decir, el proyecto supone la llegada de inversión y la participación de un operador privado con experiencia para desarrollar los campos incluidos en el acuerdo.