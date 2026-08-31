¿Cuánto podría tardar y cuál es el costo estimado para reconstruir el Valle del Cauca tras el sismo de 7,4?

Han pasado tres semanas del sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, que golpeó a casi 500 municipios, y los habitantes del Valle del Cauca aún ven con incertidumbre el proceso de recuperación en el departamento.

En palabras de Alexandra Cañas, gerente de Camacol para el departamento del Valle, han sido “unos días difíciles en Cali y el Valle del Cauca, pero vamos trabajando de la mano con la administración pública para atender la catástrofe”.

Desde 1984, Colombia ha desarrollado normas sobre sismo resistencia, que buscan proteger la vida de las personas ante una eventual emergencia, pero, también, se han ido adoptando criterios antisísmicos, que protegen sus bienes.

“No quiere decir que el edificio, en un sismo de magnitud 9, no se vaya a caer. Lo que estamos buscando es que las edificaciones preserven la vida de las personas. Es lo que, en la ciudad y el departamento, en términos generales, se ha buscado proteger con las edificaciones construidas tras la normativa de 2010”, explicó Cañas y advirtió que “tenemos colapsos, especialmente en edificaciones anteriores a la norma del año 84, que se va a actualizando, especialmente, para proteger la vida de las personas”.

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Cada día se realiza a las 8:00 a.m. un Puesto de Mando Unificado (PMU) para analizar de manera conjunta la manera en la que entidades, alcaldías y la Gobernación, deben trabajar en la atención de distintos frentes.

“Evidentemente, este es un proceso que no va a ser corto”, indicó la gerente de Camacol para el Valle. “Es un proceso que va a tener unas etapas, de acuerdo a los dictámenes y lo que el censo empiece a arrojar, porque no necesariamente todas las edificaciones afectadas tienen que sufrir procesos de demolición”.

En el caso de Cali, poco más de 12.000 construcciones reportan daños tras el sismo, de las cuales, 2.000 ya han sido visitadas por arquitectos, ingenieros civiles e ingeniero estructurales, para determinar su grado de afectación.

Según Cañas, el Valle del Cauca “está en capacidad técnica de volver a construirse, pero eso requiere todo un proceso de articulación público – privada (…) en Cali estamos hablando que el proceso podría costar entre cuatro y cinco billones de pesos. Para el Valle del Cauca serían 30 billones de pesos. Es un proceso largo y va a implicar unos costos importantes. El parque inmobiliario es muy viejo, edificaciones de 40 o 50 años que no contemplaban normas sismo resistentes. Serán mínimo tres o cuatro años, no hay posibilidad de hacerlo de otra forma”

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Las normas de sismo resistencia funcionan:

Al cierre de una reunión realizada el lunes, 31 de agosto, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, lanzó un parte de tranquilidad sobre los edificios construidos bajo las normas de sismo resistencia en el departamento del Valle:

“Lo que hemos visto con los ingenieros que nos acompañaron en la reunión es que la norma de sismo resistencia en Colombia nos da un parte de tranquilidad, las edificaciones que se construyeron a la luz de esas disposiciones de diseño tuvieron un buen comportamiento durante el sismo”.

Según Herrera, “la ley 400 y su reglamento técnico tiene tres objetivos frente a un sismo, orientados a disminuir la pérdida de vidas y el daño patrimonial de Estado y las personas: las edificaciones deben resistir sin ningún daño en sismos leves, deben resistir y pueden presentar en daños no estructurales en sismos moderados y deben resistir, con daños estructurales o no, pero no colapsar en un sismo tan fuerte”, como el del pasado 10 de agosto.