Famoso creador de contenido murió en grave accidente de moto

En el territorio argentino hay conmoción debido a que un reconocido rescatista de animales, que se volvió creador de contenido mostrando su labor, murió en un grave accidente de moto.

Se trata de Eduardo 'El Polaco' Groh Riemersma, que tenía 49 años, creó el refugio 'El Montecito de los Canichones' y albergó a más de 400 perros durante alrededor de dos décadas.

El accidente ocurrió el jueves 27 de agosto y, aunque el famoso rescatista de animales fue trasladado de emergencia a un hospital, falleció al poco tiempo debido a la gravedad de sus heridas.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Eduardo 'El Polaco' Groh Riemersma?

Las autoridades de Argentina han reportado que, sobre las 3:40 de la tarde del 27 de agosto, Eduardo 'El Polaco' Groh Riemersma iba conduciendo su moto en Santiago del Estero, pero perdió el control en la intersección de la avenida Alsina con la Ramón Gómez Cornet.

El rescatista quedó gravemente herido y fue llevado al Hospital Regional, pero los especialistas se percataron de que ya no tenía signos vitales.

Además, la autopsia reveló que las causas de su muerte fueron un grave traumatismo craneal y un hundimiento de su tórax.

Eduardo 'El Polaco' Groh Riemersma ya había sufrido un grave accidente de tránsito

En 1998, el creador de contenido y rescatista tuvo un fuerte accidente automovilístico que lo dejó en coma.

Sin embargo, tras un año de rehabilitación, logró recuperarse y, posteriormente, tras el fallecimiento de su perra llamada Dogo, se preocupó por los caninos en estado de abandono y comenzó a ayudarlos.

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"El cielo está de fiesta", "es un hasta pronto, 'Polaco'", "me niego a creerlo", "las personas más buenas se van antes de tiempo", "no puede ser", "maldita injusticia", "qué tristeza", "me partió al medio esta noticia", "ahora debemos acompañar a su fundación" y "un abrazo a sus familiares", han sido algunas de las reacciones.