Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia deja al menos 40 fallecidos: así está la situación

Un terremoto de magnitud 7.7 estremeció al este de Indonesia y dejó, de acuerdo con el más reciente reporte de los equipos de emergencia, al menos 40 fallecidos y otros 50 heridos.

El movimiento provocó además evacuaciones masivas luego de que las autoridades activaran temporalmente una alerta por tsunami.

¿Hay alerta de tsunami?

El sismo ocurrió a las 05:58 a.m. del sábado 15 de agosto, a poca profundidad, con epicentro situado a unos 68 kilómetros de Ende, provincia de Nusa Tenggara Oriental, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La fuerte sacudida fue seguida por varias réplicas, entre ellas una de magnitud 6.1. En Maumere y otras zonas de la isla de Flores, los habitantes abandonaron sectores cercanos al litoral y buscaron refugio en lugares elevados.

Testigos reportaron escenas de pánico y daños en viviendas, mientras los organismos de socorro comenzaron a revisar edificios afectados en busca de personas atrapadas.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió inicialmente una advertencia ante la posibilidad de olas de entre 0.5 y tres metros en al menos tres provincias. Sin embargo, la alerta fue retirada poco después.

Fathur Rahman, responsable de los servicios de emergencia, confirmó el balance de 40 fallecidos y 50 heridos. Las autoridades también informaron que cerca de 2.000 personas habían evacuado por sus propios medios y señalaron que algunos ciudadanos permanecían atrapados entre los escombros.

Sismos en Indonesia

Los equipos de rescate preparaban el despliegue de dos helicópteros y un avión para apoyar las labores de atención. En imágenes difundidas desde Maumere se observaron socorristas trabajando entre estructuras dañadas para localizar posibles sobrevivientes.

Habitantes de la región describieron momentos de angustia durante el movimiento telúrico. Yohanes Babo, de 56 años, contó que las personas corrieron en distintas direcciones y que su familia logró ponerse a salvo, mientras otros residentes buscaban terrenos más altos ante el temor de una eventual subida del nivel del mar.

El archipiélago indonesio se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica. Por esta razón, el país ha sufrido algunos de los terremotos y tsunamis más destructivos de las últimas décadas.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 26 de diciembre de 2004, cuando un terremoto de magnitud 9.1 frente a Sumatra desencadenó un tsunami que provocó unas 220.000 muertes en distintos países de la región, alrededor de 170.000 de ellas en Indonesia.

En 2018, otro terremoto de magnitud 7.5 y el posterior tsunami golpearon la ciudad de Palu, en Sulawesi Central. El desastre dejó miles de víctimas entre fallecidos y desaparecidos y volvió a evidenciar la vulnerabilidad del país ante este tipo de fenómenos naturales.

Además del terremoto registrado en Flores, otro movimiento de magnitud 6.9 ocurrió aproximadamente doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra. En un primer reporte no se habían registrado víctimas ni daños relacionados con este segundo temblor.