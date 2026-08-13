Destapan quién sería el nuevo embajador de Colombia en Reino Unido: ¿Sorpresivo nombre?

A pocas horas de cumplirse los primeros ocho días del gobierno de Abelardo de la Espriella, se conoció quién sería la persona que será nombrada para ser el próximo embajador de Colombia en Reino Unido.

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Antes de la posesión presidencial del 7 de agosto, De la Espriella designó a algunos embajadores, como el que estará en España o Venezuela. Sin embargo, había dos que causaban incertidumbre: el de Reino Unido y Estados Unidos.

Miguel Uribe Londoño llegaría a la embajada

Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Embajada en Reino Unido tuvo un papel importante por las personas que estuvieron allí. Después de ser presidente del Senado, Roy Barreras llegó en 2023 a este cargo.

En octubre de 2025 y tras haber sido canciller, directora del Dapre y directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia fue la embajadora, siendo la última en el gobierno Petro.

Pues bien, en Los secretos de D’Arcy Quinn se conoció que De la Espriella estaría pensando en nombrar a Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay y excandidato presidencial.

La carrera de Uribe Londoño

Uribe Londoño es economista, abogado y empresario. Estuvo casado con Diana Turbay Quintero, hija del expresidente Julio César Turbay y con quien tuvo a Miguel.

Justamente durante el gobierno de Turbay, ejerció como secretario económico de la Presidencia. Años después llegó al Senado de la República y en 2013 hizo parte de la creación del partido Centro Democrático, siendo el primer presidente por Bogotá.

Su hijo Miguel fue víctima del magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025, cuando se encontraba en su precandidatura presidencial. Tras dos meses en la UCI, falleció el 11 de agosto de 2025.

Posterior este lamentable hecho, Uribe Londoño tomó las riendas y asumió la precandidatura. No obstante, hubo inconvenientes en el Centro Democrático, por lo que se apartó de la colectividad y recibió el aval del Partido Demócrata.