El reencuentro del ‘Tino’ y el ‘Pibe’ que se hizo viral en redes sociales

Carlos Valderrama y Faustino Asprilla se reencontraron y el abrazo quedó expuesto en redes sociales.

Pibe
Foto: @pibevalderramap

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
07:37 a. m.
Dos de las máximas leyendas del fútbol colombiano volvieron a encontrarse y el momento no tardó en hacerse viral. Faustino Asprilla y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama protagonizaron un emotivo reencuentro que quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, despertando nostalgia y admiración entre los aficionados.

Las imágenes muestran a los dos exjugadores abrazándose con una sonrisa sincera, reflejando la cercanía y el respeto que han mantenido a lo largo de los años. Ambos fueron protagonistas de una de las generaciones más recordadas de la Selección Colombia, aquella que dejó huella en la década de los noventa con su estilo de juego vistoso y competitivo.

Un abrazo que despertó recuerdos

El propio Valderrama fue quien compartió el momento en sus redes sociales. El histórico mediocampista publicó un video del abrazo y varias fotografías en las que se ve a los dos sonrientes, disfrutando del encuentro. Junto a las imágenes, escribió un mensaje que reflejó el cariño que existe entre ambos.

“Qué felicidad me causó abrazarte ayer, mi hermano. Te amo, Faustino Hernán, jajajaj @eltinoasprilla, pura calidad”, publicó el ‘Pibe’, generando una ola de reacciones entre los seguidores del fútbol colombiano.

La publicación recibió miles de ‘me gusta’ y comentarios en cuestión de horas. Muchos aficionados recordaron las grandes actuaciones de ambos con la camiseta de la Selección Colombia y destacaron la química que siempre mostraron dentro y fuera de la cancha.

Dos símbolos de una generación inolvidable

Asprilla y Valderrama fueron piezas fundamentales de una época dorada para el fútbol colombiano. El ‘Pibe’, con su visión de juego y liderazgo en el mediocampo, y el ‘Tino’, con su velocidad, talento y capacidad goleadora, formaron una dupla que quedó grabada en la memoria de los hinchas.

Juntos disputaron torneos internacionales, eliminatorias y Copas del Mundo, siendo referentes de un equipo que enamoró a los aficionados por su estilo ofensivo y su personalidad en los grandes escenarios. Su legado trascendió generaciones y hoy siguen siendo figuras respetadas dentro del entorno futbolístico.

El reciente reencuentro no solo reflejó la amistad que conservan, sino también el impacto que tuvieron en el país. Las reacciones de los aficionados confirmaron que, a pesar del paso del tiempo, su recuerdo sigue vivo en la memoria colectiva del fútbol colombiano.

