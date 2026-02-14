CANAL RCN
Internacional Video

Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible

El bloqueo energético ha generado problemas con los suministros de agua, gas y alimentos.

Noticias RCN

AFP

febrero 14 de 2026
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El bloqueo energético impuesto a Cuba, por parte de Washington, ha llevado a que este país adopte un paquete de medidas restrictivas para ahorrar electricidad y combustible. Esto con el objetivo de preservar los servicios básicos de la ciudadanía y demás sectores clave para la economía.

Habitantes y turistas han pasado horas sin acceso a electricidad, generando problemas en los suministros de agua, gas y alimentos. Ante un panorama en el que el 56% de la isla se encuentra sin energía, países como México y Rusia ya han anunciado la posibilidad enviar asistencia a la isla.

Videos muestran al hombre que habría secuestrado a la mamá de famosa presentadora en EE. UU.
RELACIONADO

Videos muestran al hombre que habría secuestrado a la mamá de famosa presentadora en EE. UU.

Crisis de combustible en Cuba es crítica

Como opciones de transporte en medio de la crisis se ha reportado un auge en el uso de triciclos eléctricos y bicitaxis. Este fue el caso de Eduardo Romano, un hombre que se vio obligado a vender su vehículo del año 1950 para poder adquirir un triciclo eléctrico y seguir prestando su servicio de taxista.

Este bloqueo energético es producto del fin del suministro de energía desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro y las amenazas por parte de Washington de imponer mayores aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano?

Como medida para hacer frente a la crisis, el gobierno cubano ha aplicado desde el pasado lunes un paquete de medidas que se centran en la restricción en la venta de combustible (racionalizó la gasolina y detuvo la de petróleo). Así mismo, se redujo el transporte público y el número de taxis privados, pues se ha triplicado el costo de estos servicios.

Régimen en Venezuela liberó 17 presos políticos de la "Zona 7": familias inician huelga de hambre
RELACIONADO

Régimen en Venezuela liberó 17 presos políticos de la "Zona 7": familias inician huelga de hambre

Posibles ayudas ante la crisis en Cuba

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que podría ayudar con un puente humanitario si Cuba lo solicita, pues reiteró que los vuelos hacia ese país no se han cancelado.

Así mismo, Rusia confirmó que proveerá asistencia material a la isla, pese a la presión que desde Washington se está imponiendo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Videos muestran al hombre que habría secuestrado a la mamá de famosa presentadora en EE. UU.

Venezuela

Régimen en Venezuela liberó 17 presos políticos de la "Zona 7": familias inician huelga de hambre

Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación en el Caribe: tres personas murieron

Otras Noticias

Bucaramanga

VIDEO | Fingieron ser clientes y asesinaron a sangre fría a comerciante en Santander

El crimen ocurrió en el barrio Monterredondo, donde hombres armados ingresaron a un local comercial y dispararon contra el propietario luego de robarle sus prendas de oro.

Jaguares

Tercer técnico del fútbol colombiano que es destituido en la Liga BetPlay 2026-I

Este sábado 14 de febrero se conoció el tercer técnico del FPC que no estará más en su cargo durante esta Liga.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 14 de febrero de 2026

Artistas

Pareja de Blessd tomó drástica decisión tras rumores de infidelidad por parte del cantante

Enfermedades

Estrés crónico: la alarma que no se apaga y pone en jaque la salud física y mental