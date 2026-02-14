Crisis energética en Cuba afectará el 56% de la isla: aumenta escasez de gas y combustible

El bloqueo energético impuesto a Cuba, por parte de Washington, ha llevado a que este país adopte un paquete de medidas restrictivas para ahorrar electricidad y combustible. Esto con el objetivo de preservar los servicios básicos de la ciudadanía y demás sectores clave para la economía.

Habitantes y turistas han pasado horas sin acceso a electricidad, generando problemas en los suministros de agua, gas y alimentos. Ante un panorama en el que el 56% de la isla se encuentra sin energía, países como México y Rusia ya han anunciado la posibilidad enviar asistencia a la isla.

Crisis de combustible en Cuba es crítica

Como opciones de transporte en medio de la crisis se ha reportado un auge en el uso de triciclos eléctricos y bicitaxis. Este fue el caso de Eduardo Romano, un hombre que se vio obligado a vender su vehículo del año 1950 para poder adquirir un triciclo eléctrico y seguir prestando su servicio de taxista.

Este bloqueo energético es producto del fin del suministro de energía desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro y las amenazas por parte de Washington de imponer mayores aranceles a los países que vendan petróleo a la isla.

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano?

Como medida para hacer frente a la crisis, el gobierno cubano ha aplicado desde el pasado lunes un paquete de medidas que se centran en la restricción en la venta de combustible (racionalizó la gasolina y detuvo la de petróleo). Así mismo, se redujo el transporte público y el número de taxis privados, pues se ha triplicado el costo de estos servicios.

Posibles ayudas ante la crisis en Cuba

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que podría ayudar con un puente humanitario si Cuba lo solicita, pues reiteró que los vuelos hacia ese país no se han cancelado.

Así mismo, Rusia confirmó que proveerá asistencia material a la isla, pese a la presión que desde Washington se está imponiendo.